辦呼巴掌比賽叫2名小六童互摑　補教師笑喊「有氣勢喔」下場出爐

▲新北市汐止區某短期補習班李師，提供「比賽呼巴掌」選項讓2名學童互摑巴掌釀傷。（資料圖／記者張君豪翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

新北市汐止區某短期補習班李姓老師，因班上2名男學童起口角，竟提供「比賽呼巴掌」選項讓學生選擇，在場高中生更當起攝影師，以手機錄下互摑巴掌畫面，李師還喊「有氣勢喔」，事後2名家長怒告，李師被依法起訴。士林地院審結，依成年人教唆兒童故意對兒童犯傷害罪，處拘役55日，可易科罰金。

去年3月11日晚間，2名小六學童在補習班發生爭執，李師為解決紛爭，提供多種方法讓2人選擇，學童則選「呼巴掌」解決糾紛，影片中李師面帶微笑喊「有氣勢喔」、「手要小心喔、不要打到耳朵」、「如果犯規的話要多打2下」，致2名學童互相掌摑對方巴掌各10幾下，其中1名學童因而右臉紅腫、疼痛、疑似挫傷的傷害，另名學童則左臉紅腫、挫傷，事後2名學童父親察覺有異，報警處理，李師3月16日遭拘提。

法院開審理庭時，李師否認犯行，更解釋是2名學童沒把事情說清楚，當下2人起爭執後不願離開教室，因此才提供很多解決方式如「比腕力」、「大眼瞪小眼」，但2名學童一致都選「呼巴掌」；同時更強調，能理解家長看到短短數10秒事發影片會憤怒，但他也很努力跟家長解釋過了。

法官審酌李男為補習班教師，對於學員負有照護義務，竟不當以暴力方式排解學員糾紛，所為自有可責，考量事端乃因2學童互相爭執而起，併審酌李犯罪動機、目的、手段，其犯後未能認知自己錯誤、坦承犯行犯後態度，及告訴人（被害人）法益遭侵害程度，依成年人教唆兒童故意對兒童犯傷害罪，處拘役55日，可易科罰金55000元。