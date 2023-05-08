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職能治療師修法連署破4萬人！225團體響應　力拚本會期排入立院審查

▲台灣世界展望會台南中心，為學齡前幼兒及主要照顧者規劃「玩出好能力」親子方案，透過職能治療師的專業課程與引導，協助家長認識兒童應該具備的認知發展。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲職能治療師的專業課程與引導，協助家長認識兒童應該具備的認知發展。（圖／資料照／記者林悅翻攝）

記者嚴云岑／台北報導

職能治療師力拼修法，明將召開記者會提出3大訴求。職能治療師修法聯盟今（8）日提到，目前連署人數已逾4萬人，另有225個單位參與團體連署，呼籲政府儘速修訂職能治療師法、讓職能治療師可以依自己的專業進行「非以疾病治療為目的」的職能治療服務，共同促進民眾的健康。

《職能治療師法》於民國86年制定，隨著民眾對疾病預防和健康促進重視，越來越多醫療團隊開始走出醫院，進到社區服務，但職能治療師若想直接對民眾提供健康促進、預防老化、高齡駕駛、職業傷害、生活適應與職務再設計等直接服務，卻礙於現行法規處處受限，因此提出修法。

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職能治療師法修法聯盟表示，修法通過後民眾可望有三大受益，一為還權於民，讓民眾透過自主參與、其他專業人員、照顧者等轉介接受職能治 療，不再侷限醫療院所。

此外，職能治療師能及早發現需求與在地資源緊密合作;職能治療 合法投入健康促進與預防失能，無疾病診斷之民眾也不需再花錢 「看病」。最後，職能治療師也能配合國家長照與在地老化政策，讓國人透過在地職能治療資源創造更優良的生活品質。

職能治療師法修法聯盟提到，此次修法有助於多元的醫療合作發展，也能為全民帶來更完善的健康手術。聯盟力拚於本會期排入審查，希望降低疾病耗能，依照自身專業提供預防性服務，明日也將於立法院召開記者會提出三大訴求，讓民眾透過多元選擇，減輕健保負擔。

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