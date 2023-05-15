防盜窗突鬆脫掉下…2名幼童「秒從5樓摔出」趴地雙亡！家屬哭斷腸

記者鄭思楠／綜合報導

湖南益陽沅江市一社區12日發生一起令網友揪心的慘劇，2名幼童連同防盜窗一起從5樓墜落砸地，畫面血腥，引發網友關注。知情者透露，事發時大人正在家裡做飯，4個孩子在防盜窗上玩，2個大一點的孩子覺得不對勁及時跳下防盜窗，2個小孩子沒反應過來就掉下去了，女童當場死亡，男童送醫後經搶救無效死亡。

據《紅星新聞》報導，有網傳影片顯示，5月12日下午6點45分左右，湖南沅江市一社區，一名男童和一名女童隨防盜窗墜落，頭部鮮血直流。

影片顯示，當時2名路人途經事發地，突然聽到一聲巨響，抬頭一看立馬閃離，下秒防盜窗直接從天而墜，2名孩童跟著墜落重重砸地，趴著倒在地上，附近一片血跡。

孩子家屬事後透露，2名孩子都不幸離世，已被送往殯儀館。一名孩子不到6歲，另一名不到4歲。一家人都陷入了悲痛中。

▲湖南2幼童自5樓墜亡。（圖／翻攝自影片）

家屬表示，事發時，2個孩子站在防盜窗的平面位置，另有2個孩子在客廳的地板上。站在防盜窗上的2個孩子年齡偏小，體重加起來大約不超過50斤（25公斤）。當時，4個孩子在一起玩，大人在一旁看到2個孩子站在窗台附近，2個孩子站在客廳的地面上，沒有想到會發生險情。屋內一個孩子去上廁所時，防盜窗突然掉了下去。

家屬表示，防盜窗只安裝了七八年。家人花費12000多元（人民幣，下同），特意挑選了品質好的，商家說可以保證20年的品質，沒想到用了不到10年就出事了。事發後，部分固定防盜窗的釘子還留在牆上。家人懷疑是防盜窗沒有焊接好，發生了鬆脫。

目擊者蔣先生表示，事發時，他正好看到防盜窗脫落，2名兒童隨著防盜窗一起跌落在地上。墜落處是一個停車格，通常有車輛停放。事發時正好沒車，2個孩子就掉在了地上。他表示，社區的房齡只有8年多，不算老房子。

15日大，當地楊泗橋社區人員回應，警方認為屬意外事故，將持續關注。