民眾近7年受詐金額達288億　國民黨團：蔡政府無力解決詐騙集團橫行

▲國民黨團23日舉行「蔡政府執政7年！詐騙橫行！抓小放大？高官包庇？ 人民荷包誰顧？」記者會。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立法院黨團今（23日）舉行記者會，指出蔡政府執政7年來，每年詐騙受害人數、遭詐騙金額節節攀升，認為中華民國在總統蔡英文主政下，已經成為詐騙天堂。對於近期im.B公司詐騙案，國民黨團則說，im.B公司以借貸媒合平台，豢養綠營人士，塑造合法、正派、政商關係良好假象，在綠營高官的護持下，也難怪台灣成為詐騙王國，更是蔡英文7年執政下的「亮眼成績」。

▲國民黨團首席副書記長林思銘23日主持黨團記者會。（圖／記者湯興漢攝）

國民黨團首席副書記長林思銘表示，蔡英文政府執政7年來，面對日益猖獗的詐騙案件無力解決，造成民眾財產重大損失；從刑事警察局提供的資料中可看到，近7年來民眾遭詐騙金額高達288億，同時從2020年起，詐騙案已位居各類犯罪之首，占全般刑案的比率突破 25%，再以案件數來看，2022年共發生2萬9802件，平均一個月2500 件，數字令人怵目驚心。

林思銘說，蔡政府在2016年成立跨部會打詐中心、2022年成立跨部會打詐國家隊、2023年又成立打詐專責辦公室，為什麼同樣功能性的單位，要成立這麼多次？很明顯就是因為蔡英文政府無力解決詐騙集團在台灣橫行問題。

林思銘質疑，民進黨政府每天喊「打詐」，為何詐騙集團仍然毫無忌憚？為何民眾被詐騙的金額愈打愈多？是不是因為黨內有人接受好處、專門包庇不法？所謂上樑不正下樑歪，民進黨執政這幾年，即便一再成立打詐中心、打詐國家隊，也成立了數發部，但對於源頭遏阻網路詐騙手法竟然束手無策，金管會也無法及時管控民眾被騙的金錢不被詐團提領。

▲游毓蘭23日出席國民黨團記者會。（圖／記者湯興漢攝）

藍委游毓蘭表示，詐騙案件在全般刑案占比中，每4件就有1件，每年都在成長，去年比前年還增加了2成詐騙案，為何如此？立法院不斷地修法提高詐騙案件刑責，但是在司法實務上的判決，只有0.5%，近5年僅有355人是判刑5年以上刑期，22.5%是判決拘役跟罰金，6個月以下有期徒刑可易科罰金有43%；換言之，有2/3的詐騙犯是不用坐牢，如此寬鬆的判決刑度，是要如何遏制猖獗的詐騙集團成員？

游毓蘭也批評，蔡政府的打詐無力，不論是去年推出的打詐1.0版，還是今年5月的打詐1.5版，政府各部門全都在推卸責任、互踢皮球。

另外，國民黨團此次會議也提及im.B公司詐騙案件。藍委李德維表示，主嫌曾國緯和他的女友張淑芬，在2020年8月5日出席於信義區雙清館，類似家宴形式餐會，出席者包括當時總統府祕書長蘇嘉全、綠色和平電台董事長陳雨鑫、民視電視公司董事長王明玉、總統府秘書長辦公室主任張嘉玲、當時的警政署長陳家欽，以及商界人士等。

李德維質疑，為何政府高官、媒體、警界高層，會和詐騙集團的詐欺犯坐在一起杯酒高歌？難道彼此都是好朋友？是誰出面邀請？這看在國人眼裡，難道民進黨不用出來說清楚講明白嗎。

▼李德維23日出席國民黨團記者會。（圖／記者湯興漢攝）