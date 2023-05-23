侯友宜5／31與國民黨團「便當會」　受邀名單納陳玉珍等所有藍委

▲國民黨20日舉辦「侯友宜誓師大會」，多名黨務幹部、黨籍縣市長與立委到場。（圖／記者李毓康攝）

15:30 更新：國民黨團確定侯友宜5月31日中午拜訪

記者蘇晏男／台北報導

新北市長侯友宜獲國民黨徵召參選2024總統，國民黨立法院黨團總召曾銘宗今（23日）表示，國民黨團將於5月31日中午召開國民黨黨團大會，邀請侯友宜到場與所有藍委，針對如何贏得2024總統及立委選舉交換意見，預計屆時也將一起「吃便當」；由於是黨團大會，換句話說包含陳玉珍在內的「挺郭藍委」也都會受邀出席。

曾銘宗23日向《東森新媒體ETtoday》指出，侯友宜規劃在立法院本會期休會前到國民黨團拜會，目前國民黨團確定在5月31日中午舉辦黨團大會，並邀請侯到場，與所有國民黨立委針對2024大選交換意見、吃便當。對於有媒體報導指有挺侯藍委規劃「和解宴」，意在弭平先前挺郭立委跟中常委的不滿，曾銘宗則表示他並未聽到此事，有關挺侯藍委舉辦餐敘的消息可能是舊聞。

國民黨團謝衣鳯也說，過去侯友宜在總統徵召程序中，因為不想要激化國民黨團內部對立，所以一直沒有來拜會黨團委員，不過現在侯已獲國民黨徵召，因此表達希望來拜訪黨團之意，屆時侯將與所有黨籍委員交換意見，共同來協商，怎麼樣贏得2024總統及立委大選。

謝衣鳯強調，這不是挺侯晚宴，也不是挺侯宴會， 而是一個溝通會議，最多形式也只是「便當會」，希望外界不要誤解有挺侯餐會。

謝衣鳯也補充，此次立法院會期將進入尾聲，按慣例國民黨團成員及所有黨籍委員都會共同聚餐，她身為這會期書記長，也要慰勞所有黨團成員在這會期當中的辛苦，所以會另外舉辦一個感恩餐會，只是時間還沒有確定。