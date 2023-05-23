投資CM100狠詐千萬！檢警追捕9騙徒4收押　查扣保時捷4名車

▲專案小組派遣警力27名，兵分5路，持搜索票及拘票攻堅。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮鳳林分局年初於網路巡邏時發現有不法人士在網路上鼓勵民眾投資未上市之虛擬貨幣「CM100」，並以現金或以上市之虛擬貨幣吸收資金，違法約定配給予不法之紅利、利息。鳳林分局尋找被害人報案受理案件，並協同新北市板橋分局共組專案小組，報請新北地檢署指揮偵辦。

▲▼查扣相關犯罪事證、不法所得現金、大量虛擬貨幣及名車。

經專案小組連月調查，發現該集團以曾姓犯嫌為首等9人，長期在雙北市地區，以網路交友方式引誘被害人投資未上市之虛擬貨幣「CM100」，再約至雙北市市區之咖啡廳或飲料店收取被害人投資金額方式詐財，至少已詐得千萬元。

警方在蒐集相關事證後，日前專案小組派遣警力27名，兵分5路，持搜索票及拘票前往新北市汐止區、台北市大安區等多處拘提搜索曾姓犯嫌等9人，查扣相關犯罪事證及不法所得新台幣約40萬元、美金2萬元、人民幣1萬7,900元、大量虛擬貨幣一批約新台幣22萬元、保時捷2輛、賓士車1輛及BMW1輛與名牌手錶、名牌包等物，並於訊後將曾姓犯嫌等9人以違反刑法詐欺、組織犯罪條例、洗錢防制法及銀行法移送新北地方檢察署偵辦。

9名嫌犯其中曾姓主嫌及幹部4人因涉案重大事證明確，經向新北地方法院聲請羈押禁見獲准，其餘裁定交保。

花蓮警方表示，近來有許多不法詐騙集團於網路聊天室尋找詐騙對象攀談，在建立感情與互信基礎之時機成熟後，便投下「一本可萬利」的投資誘餌使人被騙，造成無數被害人鉅額損失。

▲合計9人被逮捕，曾姓主嫌及4名幹部申請羈押禁見獲准。

警方再度呼籲，民眾投資理財，仍應在有政府機關監管之情形下，避免損失上當。同時也請本案尚未報之民眾盡速至警察機關報案，提供證據予警方調查。