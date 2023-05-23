最新民調下滑5個百分點！　侯友宜點名這2人「有共同理想一起努力」

記者崔至雲／新北報導

國民黨確定徵召新北市長侯友宜出戰2024年總統大選。不過，針對聯合報最新民調顯示，侯友宜支持率反而下滑5個百分點，民進黨參選人賴清德支持率為28%、民眾黨參選人柯文哲為22%。面對柯文哲有可能跟鴻海創辦人郭台銘合作，對於選情是否感到緊張？侯友宜表示，柯、郭都是他朋友，只要有共同理想、價值，不分你我、族群、政黨，一起同心齊力守護國家。

▲侯友宜赴警察局進行112年5月份治安會報。（圖／記者許靖騏攝）



根據《聯合報》23日公布的最新民調中，侯友宜的支持率相較於4月底下降5個百分點，為24％，暫居第二，賴清德則是28％、柯文哲22％；而從年齡分析來看，柯文哲在40歲以下選民中以35％支持率領先，賴清德在40至59歲選民中以29％略勝一籌，而60歲以上選民中，侯友宜支持度是30％，賴清德則為28％的支持率。

侯友宜今上午受訪時，媒體問到，最新民調顯示下滑，且加上柯最近不斷表示，希望跟郭台銘合作，是否擔心選情？侯友宜表示，柯跟郭都是他的朋友，尤其柯文哲在台北市的這段時間，雙北合作非常緊密。

侯友宜強調，只要有共同理想、價值，最重要不分你我、族群、政黨，大家一起同心齊力守護國家、愛台澎金馬的所有人。

