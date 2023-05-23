快訊／遭徐巧芯控碩論抄襲　賴惠員秀2張圖反嗆：噴政治口水專家

記者呂晏慈／台北報導

擁有高聲量的國民黨立委參選人、台北市議員徐巧芯23日踢爆，甫獲得民進黨提名的台南市立委賴惠員碩士論文涉抄，痛批民進黨主席賴清德宣示整頓學倫是打假球。對此，目前飛往日內瓦考察世界衛生大會（WHA）的賴惠員透過文字聲明回應，專業的學術倫理不應被政治口水取代，徐巧芯是噴政治口水的專家，自己從今年3月就進行比對，符合標準，且願意再次將碩論送交中正大學學術倫理委員會再次審查，用專業的學術標準來回應徐巧芯議員的政治口水。

▲徐巧芯踢爆賴惠員論文抄襲，但賴惠員否認反嗆。（圖／記者林敬旻攝）

賴惠員2009年取得中正大學政治學碩士學位，碩士論文題目為「中央與地方層級選舉投票取向之研究—以新營市2005年縣長三合一選舉與2008年總統選舉結果為例」，不過，徐巧芯今日舉行記者會質疑，其碩論內容與2006年同系所畢業生高參發的「中央與地方層級選舉選民投票取向之研究—以雲林縣2004年總統大選與2001年縣長選舉結果為例」論文高度雷同，且指導教授都是前政治系主任謝敏捷。

對此，賴惠員回嗆，專業的學術倫理不應被政治口水取代，徐巧芯是噴政治口水的專家，但她絕非學術倫理的專家。更遑論她論文已於今年度3月進行相似度比對，論文相似度並末逾越中正大學獲得碩士學位的標準。而相似的這部份，大都是文獻回顧及資料引用，根本與抄襲無關，更符合Turnitin 24%之內的標準。但為昭公信，本人願意將論文送交中正大學學術倫理委員會再次審查，用專業的學術標準來回應徐巧芯的政治口水。

賴惠員諷刺說，「我們發現如今的國民黨墮落依然，當我們在國際上拼外交、謀求台灣最大利益的同時。國民黨卻惡習不改，專在台灣的後院放火、扯後腿。我們需要的是提升台灣競爭力，保障國民的安全。此刻我們正在瑞士日內瓦為台灣的權益奮鬥，請有良知的民眾，全力支持我們。也對國民黨的立委參選人，為了蹭選舉聲量，無所不用其極，表達最嚴重的抗議與憤怒」。

賴惠員痛批，徐巧芯這種為了蹭聲量，逢綠必鬥，簡直是「柯文哲2.0」，乾脆去拜柯做師父好了。目前徐巧芯現在只有一個套路，反正只要是民進黨籍的，就故意去頭截尾、移花接木、蓄意扭曲。反正咬就有流量，目的就是打藍綠對決，因為南松山信義區，原本就藍大於綠，只要仇恨動員成功就當選有望。這種為求勝選，不擇手段的投機政客，她深感不恥與遺憾。

▼賴惠員稍早出示兩張圖，否認涉及抄襲的指控。（圖／賴惠員國會辦公室提供，下圖同）