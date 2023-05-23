批藍綠政治詐騙　黃珊珊嘆：難根除！反正選民都會買單

▲黃珊珊。（圖／翻攝自Facebook／黃珊珊）

記者詹宜庭／台北報導

宜蘭縣民進黨立委陳歐珀近日捲入「不動產借貸媒合平台im.B」詐騙案宣布退選，前台北市副市長黃珊珊23日批評，如果連政治人物都喪失正直誠信，就很難根除台灣社會的詐騙亂象。她認為，詐騙集團與政治人物過從甚密不算奇怪，但選民常常因為意識形態，對長年支持的兩大政黨政治人物給予特別的寬容，忘記了是非對錯與政治人物說的話，所以政治詐騙集團才會不斷推陳出新，反正自己的選民都會買單。

台灣為何充斥著詐騙？黃珊珊表示，詐騙無所不在，這幾年越演越烈，許多人傾家蕩產，讓更多年輕人以身試法。詐騙集團與政治人物過從甚密不算奇怪，但是真正詐騙的，反而是政治人物以往說過的話，以為大家都忘記了。更奇怪的是，選民因為自己的意識形態，對長年支持的兩大政黨政治人物給予特別的寬容，卻忘記了是非對錯。

黃珊珊指出，從前新竹市長林智堅的論文抄襲案開始，政黨冠冕堂皇的公然詐騙，全黨挺一人的荒謬劇情，還是有三分之一的民眾繼續挺說謊的人，願意受騙願意上當，所以政治詐騙集團才會不斷推陳出新，反正自己的選民都會買單。

另對國民黨日前宣布徵召新北市長侯友宜參選2024總統，鴻海創辦人郭台銘透過臉書表態支持侯，但事後卻傳出郭覺得被騙了。黃珊珊說明，國民黨徵召落幕，從結果來看是大家早就預料到的事，畢竟郭台銘根本不是國民黨黨員，在遊戲規則根本沒有公布的情況下，所有的理由都是一人說了算，跟民進黨去年的縣市長提名有何兩樣？

黃珊珊開嗆，當中最可笑的是，還是有人相信甚至加入比賽，追隨者赫然發現這是個世紀詐騙案，還不敢出氣，甚至假裝大度的恭喜對方，「其實我常常想，這個故事，要如何解釋給自己的孩子聽？如果連政治人物都喪失正直誠信，就很難根除台灣社會的詐騙亂象。」