　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

批藍綠政治詐騙　黃珊珊嘆：難根除！反正選民都會買單

▲▼黃珊珊。（圖／翻攝自Facebook／黃珊珊）

▲黃珊珊。（圖／翻攝自Facebook／黃珊珊）

記者詹宜庭／台北報導

宜蘭縣民進黨立委陳歐珀近日捲入「不動產借貸媒合平台im.B」詐騙案宣布退選，前台北市副市長黃珊珊23日批評，如果連政治人物都喪失正直誠信，就很難根除台灣社會的詐騙亂象。她認為，詐騙集團與政治人物過從甚密不算奇怪，但選民常常因為意識形態，對長年支持的兩大政黨政治人物給予特別的寬容，忘記了是非對錯與政治人物說的話，所以政治詐騙集團才會不斷推陳出新，反正自己的選民都會買單。

台灣為何充斥著詐騙？黃珊珊表示，詐騙無所不在，這幾年越演越烈，許多人傾家蕩產，讓更多年輕人以身試法。詐騙集團與政治人物過從甚密不算奇怪，但是真正詐騙的，反而是政治人物以往說過的話，以為大家都忘記了。更奇怪的是，選民因為自己的意識形態，對長年支持的兩大政黨政治人物給予特別的寬容，卻忘記了是非對錯。

黃珊珊指出，從前新竹市長林智堅的論文抄襲案開始，政黨冠冕堂皇的公然詐騙，全黨挺一人的荒謬劇情，還是有三分之一的民眾繼續挺說謊的人，願意受騙願意上當，所以政治詐騙集團才會不斷推陳出新，反正自己的選民都會買單。

另對國民黨日前宣布徵召新北市長侯友宜參選2024總統，鴻海創辦人郭台銘透過臉書表態支持侯，但事後卻傳出郭覺得被騙了。黃珊珊說明，國民黨徵召落幕，從結果來看是大家早就預料到的事，畢竟郭台銘根本不是國民黨黨員，在遊戲規則根本沒有公布的情況下，所有的理由都是一人說了算，跟民進黨去年的縣市長提名有何兩樣？

黃珊珊開嗆，當中最可笑的是，還是有人相信甚至加入比賽，追隨者赫然發現這是個世紀詐騙案，還不敢出氣，甚至假裝大度的恭喜對方，「其實我常常想，這個故事，要如何解釋給自己的孩子聽？如果連政治人物都喪失正直誠信，就很難根除台灣社會的詐騙亂象。」

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／《不熙娣》班底嗆詩亞說謊！　親揭「炒作內幕」
起底黑歷史！台大經濟生被爆「特殊身分」　封殺根本沒差
瑪娃颱風周末「90°北轉」！　朝台灣方向移動
快訊／湖人遭0：4橫掃！　金塊首闖冠軍賽
Netflix史上最慘新片！　評價「只有1分」
他一句「誰先結婚就過戶給誰」！　5億高中生疑假結婚沒命
快訊／雨彈狂炸一夜　各水庫水情一次看
快訊／「最美博士」被爆睡人夫還傳裸照　告誹謗結果出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

99.999％柯郭配？陳智菡斥「過度延伸」：僅是理念價值、政策上合作

留言問賴惠員論文「2分鐘就被刪」　她：這有民主自由的DNA？

陳建仁稱會成立打詐辦公室　賴士葆轟：im.B這種大案不破都是徒然

鄭文燦被控捲入im.B詐騙風暴　藍批賴清德「沉默切割」毫無擔當

曝郭台銘拚到吊點滴　黃光芹談國民黨「局中局」：一路詐騙

快訊／民進黨預告　以「徐巧芯標準」查侯友宜、顏寬恒論文

藍營策劃「情勒藍白配」？　他警告柯文哲：繼郭台銘被白嫖的對象

我國媒體採訪WHA遭拒　侯友宜「風雨生信心」：台灣要自立自信自強

賴惠員回論文涉抄案　徐巧芯留言曝「相似度低」原因⋯結果慘被封鎖

私校教師育嬰留職停薪年資採計比照公立　立院三讀通過修正

瑪娃颱風凌晨轉中颱！　鋒面抵達23日大降13℃

屏高中生半工半讀組隊闖美！　世界機器人大賽奪冠為台爭光

女兒想約爸媽吃飯遭拒　推託很忙還被當面放閃

賀軍翔遭葛斯齊爆喇舌酒店妹3次！　揍張勛傑還嗆：沒錢的人好好做事

飛龍瀑布女遺體掛山壁　救難員徒手搬運再吊掛

《黑澀會》鄭靚歆「被女友求婚」嗨翻答應　遭酸：社會病原的禍根...她截圖反擊！

鹿希派登《營業中2》連節目名都不知XD　小幫手分批來⋯炎亞綸氣喊：走開！

非洲網紅深情翻唱《黃昏》　發音標準+渾厚嗓音網讚翻

挖呀挖正妹老師公開現身！　「無P真實長相」再掀論戰

夏姓地政士父子現身！　「出動6刑警」陪同出庭

99.999％柯郭配？陳智菡斥「過度延伸」：僅是理念價值、政策上合作

留言問賴惠員論文「2分鐘就被刪」　她：這有民主自由的DNA？

陳建仁稱會成立打詐辦公室　賴士葆轟：im.B這種大案不破都是徒然

鄭文燦被控捲入im.B詐騙風暴　藍批賴清德「沉默切割」毫無擔當

曝郭台銘拚到吊點滴　黃光芹談國民黨「局中局」：一路詐騙

快訊／民進黨預告　以「徐巧芯標準」查侯友宜、顏寬恒論文

藍營策劃「情勒藍白配」？　他警告柯文哲：繼郭台銘被白嫖的對象

我國媒體採訪WHA遭拒　侯友宜「風雨生信心」：台灣要自立自信自強

賴惠員回論文涉抄案　徐巧芯留言曝「相似度低」原因⋯結果慘被封鎖

私校教師育嬰留職停薪年資採計比照公立　立院三讀通過修正

樂天動紫趴首場開唱　邀請范逸臣開球、賽前表演

台中開車族有福！　平面車位均價128萬「全台最便宜」

環島路遇瘦弱浪犬！企鵝妹暖救援　動物醫院還原狀況：她很有愛心

機票銅板價99元起！易飛網旅展「第2人折萬元」韓國每人8900元起

爸媽藥物中毒亡…連葬禮都沒下文！　「遺體藏疑點」市川猿之助被調查

99.999％柯郭配？陳智菡斥「過度延伸」：僅是理念價值、政策上合作

獨／星宇航空稱「宵禁害滯留高雄」　民航局打臉：班機有異狀

留言問賴惠員論文「2分鐘就被刪」　她：這有民主自由的DNA？

台人赴韓免簽證！韓國觀光公社邀32單位推觀光　旅展下單抽AirPods

每月擊落烏軍「1萬架無人機」　英智庫：俄電子戰系統綿延1200公里

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

政治熱門新聞

她揭郭韓會內幕：朱立倫岳父提前拆彈

快訊／22％相似度！徐巧芯爆「賴惠員論文抄襲」　已向中正大學檢舉

侯友宜聯合報民調被超車　黃揚明上周就發現警訊

徐巧芯控中正碩論抄襲　賴惠員否認反嗆

快訊／滿18歲同性結婚　不需經法定代理人同意

聯合報民調：侯友宜24％緊追賴清德28％

聯合報民調賴清德領先　3黨回應了

國中會考題目爆歧視！ 議員：誤導原民愛喝酒

2024侯友宜找誰當副手？　沈富雄賭房喊：絕對不是他

賴士葆批陳歐珀im.B疑雲：縱放改名曾國緯

柯文哲搶當「非賴共主」劇本曝！　一句話破解棄柯保侯

嗆王鴻薇、徐巧芯「愚蠢到極點」　前綠委：合照會問對方有無前科？

立院三讀：政府機關、公立學校設公職律師

數位部8月表態媒體議價方向　她曝可向OTT課稅30%

更多熱門

相關新聞

傳9月赴美「面試」　侯友宜：黨中央善意會積極努力合作

傳9月赴美「面試」　侯友宜：黨中央善意會積極努力合作

總統參選人赴美「面試」，已成台灣政壇慣例，現傳出國民黨黨中央已協助新北市長侯友宜備妥兩岸及國際論述內容，預計9月就會循往例前往華盛頓、紐約，拜會美國行政部門、國會、智庫等。對此，侯友宜今（23）日表示，會按照自己選舉步驟，朋友越多越好，黨中央的善意也會積極努力合作，面對對外會同心齊力。

陳歐珀退選無法止損？　沈富雄：商界攀關係很少跨派系

陳歐珀退選無法止損？　沈富雄：商界攀關係很少跨派系

嗆王鴻薇、徐巧芯「愚蠢到極點」　前綠委：合照會問對方有無前科？

嗆王鴻薇、徐巧芯「愚蠢到極點」　前綠委：合照會問對方有無前科？

2024侯友宜找誰當副手？　沈富雄賭房喊：絕對不是他

2024侯友宜找誰當副手？　沈富雄賭房喊：絕對不是他

侯友宜聯合報民調被超車　黃揚明上周就發現警訊

侯友宜聯合報民調被超車　黃揚明上周就發現警訊

關鍵字：

2024總統大選黃珊珊陳歐珀侯友宜國民黨民進黨郭台銘

讀者迴響

熱門新聞

瑪娃成今年首強颱！預估4條路線甩尾

「台灣第一媽媽包」創辦人爆坑殺7千萬　竟還高調炫富

即／大雷雨國家警報　豪雨擴13縣市

今降13℃！17縣市豪大雨　瑪娃「明開始轉彎」上看強颱

超商浩克被K到濺血　警「打完人拍照」視角曝光

5億高中生「生母」還原愛子死前2小時內幕　配偶父子照曝光

一躺下就睡死是警訊！7題秒測「有沒有睡眠債」

吸毒男砍殺7旬嬤　無情推下水泥井棄屍

快訊／急尋2張1-2月千萬發票得主！　最低「竹科台積電超商」花90元

馬陸大軍狂竄！　眾人驚「大地震前兆？」

3生肖6月「賺到出油」！財運+事業齊發

愛愛到一半突軟？她警告「1個動作」害陽痿

白蟻是蟑螂親戚！專家教4招防蟲：先關掉這顏色燈

即／大雨亂航班！飛機降落5次旅客狂吐

「闖民宿打飛機」遭起底是醫生！新郎急關版　網幫高調

更多

最夯影音

更多
瑪娃颱風凌晨轉中颱！　鋒面抵達23日大降13℃

瑪娃颱風凌晨轉中颱！　鋒面抵達23日大降13℃
屏高中生半工半讀組隊闖美！　世界機器人大賽奪冠為台爭光

屏高中生半工半讀組隊闖美！　世界機器人大賽奪冠為台爭光

女兒想約爸媽吃飯遭拒　推託很忙還被當面放閃

女兒想約爸媽吃飯遭拒　推託很忙還被當面放閃

賀軍翔遭葛斯齊爆喇舌酒店妹3次！　揍張勛傑還嗆：沒錢的人好好做事

賀軍翔遭葛斯齊爆喇舌酒店妹3次！　揍張勛傑還嗆：沒錢的人好好做事

飛龍瀑布女遺體掛山壁　救難員徒手搬運再吊掛

飛龍瀑布女遺體掛山壁　救難員徒手搬運再吊掛

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面