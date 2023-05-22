雪球越滾越大！　王鴻薇爆蘇嘉全、前警政署長也和im.B主嫌同桌

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者崔至雲攝）

記者江采蓁／綜合報導

民進黨立委陳歐珀近日捲入「不動產借貸媒合平台im.B」詐騙爭議，宣布退選，不少政治人物也接連被爆出與im.B詐騙集團有關聯。國民黨立委王鴻薇22日就在臉書貼出一張餐敘的邀請函，座上賓不只有前總統府秘書長蘇嘉全及前警政署長陳家欽，還出現im.B詐騙案主嫌曾國緯及張淑芬。

王鴻薇透過臉書貼出一張餐敘的邀請函，時間為109年8月5日，開頭就大大寫上座上賓有時任總統府祕書長蘇嘉全，名單中也有im.B詐騙案主嫌曾國緯與其女友張淑芬，兩人分別為川晟企業董事長及執行長。她喊話，「請民進黨告訴大家，為什麼這些人會跟通緝犯一起受邀，成為座上嘉賓，竟有院長級的蘇嘉全？」

值得關注的是，王鴻薇指出，居然連最不可能不知道曾國緯是通緝犯的時任警政署長陳家欽，都在名單上一起當貴賓。

此文一出，媒體人黃揚明也透過臉書補充說明，同年8月2日，因民進黨立委蘇震清捲入立委收賄案被收押，蘇嘉全也發出聲明請辭自清，因此，這場餐會日期，2020年8月5日，蘇嘉全已非總統府祕書長，邀請函應是在蘇嘉全還未請辭時發出，職稱就以當時的職稱稱呼，至於這場餐會到底有沒有辦成、蘇嘉全有沒有出席，就有待王鴻薇進一步舉證了。