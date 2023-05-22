關係圖曝光！議員曝「詐騙集團養陳歐珀一家」　服務處前身與妻有關

▲台北市議員張斯綱爆料，im.B宜蘭大本營是立委陳歐珀服務處，而服務處前身是宜蘭縣進步婦女聯盟登記地址，理事長為陳歐珀夫人徐慧諭。（圖／台北市議員張斯綱辦公室提供）

記者袁茵／台北報導

民進黨立委陳歐珀近日捲入「不動產借貸媒合平台im.B」詐騙爭議，21日深夜宣布退選，國民黨台北市議員張斯綱再爆，陳歐珀與詐騙集團關係密切，陳歐珀服務處曾於2021年為「宜蘭縣進步婦女聯盟」的登記地址，而該聯盟理事長，正式陳歐珀的夫人徐慧諭。

不過陳歐珀已於21日深夜宣布退選宜蘭立委，他今天更特別召開記者會表示，他退選是為了捍衛自己的清白，不想影響總統大選，而針對大家質疑的部分，他籲請檢調單位儘速勿枉勿縱、查明事實。至於被指曾邀請官員前往主嫌曾耀鋒的招待所一事，陳歐珀也說，讓很多人都很無辜，如果民意代表參加正常交誼活動都不行，民意代表可以做什麼？

張斯綱22日於臉書表示，陳歐珀與詐騙集團往來密切，陳歐珀的羅東服務處地址（羅東鎮公正路455號），2017年是另一個吸金詐騙集團「亞太國際地產公司」所使用，比對相關資料顯示，發現該地在2021年還是「宜蘭縣進步婦女聯盟」的登記地址，宜蘭縣進步婦女聯盟的理事長，正是陳歐珀的夫人徐慧諭。

張斯綱稱，陳歐珀疑似長期接受詐騙集團贊助，女兒有跟im.B詐騙主嫌曾國緯的女友張淑芬一起合資購屋投資，現在連徐慧諭的宜蘭縣進步婦女聯盟 ，地址也登記在同地址內，「請問這也是無償使用？還能說你們都不認識嗎？宜蘭縣進步婦女聯盟長期協助民進黨經營地方組織，掛名召開記者會、參與反核活動等，更曾於2021年申請中油的活動補助款。」

張斯綱指出，這起事件，已不是詐騙集團長期資助陳歐珀一人而已，陳家長期被詐騙集團包養，從陳歐珀全家到民進黨某些院長級人士似乎和詐騙集團是利益共生體，呼籲檢調不要碰到民進黨就轉彎，從金流、人脈關係徹查到底。

張斯綱說，陳歐珀雖然退選立委，但是還原事實不能就此停止，「陳歐珀是自願還是被迫？還是民進黨有很多陳歐珀們，就怕查出來會動搖黨本？」