科技公司老板被AI技術詐騙　10分鐘內被圈走1876萬元

▲AI換臉技術被詐騙集團利用，成為新型詐騙手法。（示意圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

內蒙古包頭警方近日破獲一起利用人工智慧（AI）技術實施電信詐騙的新型案例，一名福州市某科技公司法人代表郭先生在10分鐘內被騙走430萬元人民幣（約1876萬元新台幣），在警方的協助下，攔截下詐騙帳戶內的336.84萬元人民幣（約1471.88萬元），仍有93.16萬元人民幣（約407萬元新台幣）流出，正循線追查中。

▲銀行反金融詐騙宣導。（圖／CFP）

《每日經濟新聞》報導，據平安包頭官方微信號5月20日消息，5月8日，包頭市公安局電信網絡（網路，下同）犯罪偵查局發布一起使用智能（智慧，下同）AI技術進行電信詐騙的案件。

被害人郭先生突然接到好友打視訊電話來借保證金430萬元（人民幣，下同），而且需要公對公帳戶轉帳，因此，想借用郭先生公司帳戶完成手續。郭先生不疑有他，在上午11時50分左右，分兩筆把430萬元轉給對方。

沒想到，轉帳完成後，郭先生向好友發訊息提醒，得到的回應竟是一個問號，經過電話確認後，郭先生才發現是被「AI換臉」程式詐騙，就連聲音也模仿得惟妙惟肖，遂趕緊向警方報案，希望能把430萬元追回。

包頭市公安局接報後，第一時間將涉案帳戶的資訊通報至銀行相關部門。在銀行全力協助下，僅用10分鐘便將該詐騙帳戶內的336.84萬元資金成功攔截。同時，福州市公安局也提供剩餘款項93.16萬元資金流出資訊。目前，福建與包頭警方正對此資金流向全力追繳中。