遭爆與im.B詐騙案關係人合照！　蔣萬安「聲東擊西」避堵訪

▲台北市長蔣萬安赴市議會專案報告。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

民進黨立委陳歐珀近日捲入「不動產借貸媒合平台im.B」詐騙爭議，21日深夜宣布退選；台北市議員顏若芳22日貼出，台北市長蔣萬安曾與另一名關係人陳正修的合照，質疑蔣萬安與詐騙案有關聯。蔣萬安於專案報告結束後，幕僚原跟媒體說，蔣要從右側議場大門離去，結果發言人殷瑋出面受訪時，蔣卻默默從左側離開，以「聲東擊西」方式避開媒體堵訪。

蔣萬安22日上午赴議會進行專案報告，顏若芳於質詢時PO出蔣萬安與陳正修的合照，質疑兩人的關係為何？蔣萬安則不斷澄清，自己不認識陳正修，只是選舉期間很多民眾要求合照；但顏若芳認為蔣萬安應辭職或道歉，使蔣萬安批評「要拿出具體事證」，雙方鬧得不可開交。

▲台北市長蔣萬安與陳正修（左）合照。（圖／台北市議員顏若芳提供）

由於專案報告時間不長，蔣萬安並未正面回應顏若芳，因此大批媒體守候在議場門口，等待蔣萬安於專案報告結束後出面澄清。但只見專案報告於下午1時左右結束，蔣萬安並未馬上離開，而是待在議事廳後方小房間稍作休息，此刻市府幕僚向媒體指稱，蔣萬安會從議事廳右側大門離開，所以媒體從左側大門改前往右側等待。

隨後，還有市府幕僚前來詢問媒體，要問蔣萬安什麼題目，現場媒體皆稱「只是給市長澄清空間」；過沒多久，市府發言人殷瑋從右側大門出現，提及自己可替蔣萬安做回應。

殷瑋表示，2022年9月5日，蔣萬安於競選期間出席松山區某一場餐會，該場為蔣萬安競選時的地方助理邀請，而蔣萬安則抽空到場停留約20分鐘，說明自己的競選政見、與民眾輪流拍照後離開；選舉期間碰到民眾拍照，通常都來者不拒，所以確實與陳正修有一次碰面，但並非議員指控事項，且該場合也並非陳正修主辦。

但當殷瑋受訪到一半時，只見蔣萬安一行人默默從議事廳左側大門離開，彷彿大玩「聲東擊西」招數，最終無法取得蔣萬安本人的澄清回應。