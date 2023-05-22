蔣萬安遭指與im.B詐騙案有關　徐巧芯反曝「黃偉哲聘陳正修任顧問」照

▲台北市議員徐巧芯爆，台南市長黃偉哲頒發市政顧問聘書給陳正修，甚至拿直銷產品拍照。（圖／台北市議員徐巧芯提供）

記者袁茵／台北報導

民進黨立委陳歐珀近日捲入「不動產借貸媒合平台im.B」詐騙爭議，21日深夜宣布退選；民進黨台北市議員顏若芳22日貼出，台北市長蔣萬安曾與另一名關係人陳正修的合照，質疑蔣萬安與詐騙案有關聯，認為應道歉與辭職。國民黨台北市議員徐巧芯則PO出，民進黨台南市長黃偉哲聘陳正修擔任市政顧問的照片回擊。

蔣萬安22日上午赴議會進行專案報告，顏若芳於質詢時PO出蔣萬安與陳正修的合照，質疑兩人的關係為何？蔣萬安則不斷澄清，自己不認識陳正修，只是選舉期間很多民眾要求合照；但顏若芳認為蔣萬安應辭職或道歉，使蔣萬安批評「要拿出具體事證」，雙方鬧得不可開交。

隨後，徐巧芯則放出2張照片，提及台南市長黃偉哲曾頒發市政顧問聘書給陳正修，「請問陳正修或（負責人）曾國偉是你的市政顧問嗎？你有發聘出給他嗎？」蔣萬安強調「沒有！」

徐巧芯再公布一張照片，提及陳正修曾到台南市政府辦公室拜會黃偉哲，還請黃偉哲拿直銷產品拍照，難道陳正修跟曾國偉曾到蔣萬安的辦公室，或是請蔣萬安拿直銷產品拍照嗎？蔣萬安回應「沒有，從來沒有。」

徐巧芯認為，民進黨的議員非常神奇，如果真的要下台負責，也應該要黃偉哲下台請辭，畢竟不管是保母車、競選總部、商品代言、參加邀宴、聘市政顧問、政治獻金，陳正修與曾國偉都和蔣萬安沒有關係，如果民進黨議員要求蔣萬安下台請辭，但完全有關連的陳歐珀、黃偉哲卻不用請辭，那就是「雙重標準」。

▼台北市長蔣萬安赴市議會專案報告。（圖／記者李毓康攝）

▼台北市議員徐巧芯。（圖／記者李毓康攝）