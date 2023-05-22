男提領220萬行員起疑報案　「用途說不清」被揪出是詐團共犯

▲男子借銀行帳戶給詐騙集團抽佣金，遭草屯警方當場識破逮捕。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

有民眾日前赴彰化銀行草屯分行，欲提領一筆220萬鉅款，但無法清楚交代用途，警方獲報後到場，識破該男子並非受騙，而是帳號已供詐騙集團使用，協助取、匯款可獲佣金，當場將其逮捕依法究辦。

草屯警分局指出，草屯派出所員警徐亞軒於5月11日接獲彰化銀行草屯分行行員通報，疑似有民眾遭詐騙情事，與同仁詹金文迅速到場，了解該名男子欲臨櫃提領220萬元，但行員察覺男子提款用途不明，遂向警方通報。

警方表示，該名男子發現取款無法成功，便當場要求將該筆鉅款退返回上筆匯款人帳戶，此舉引起徐、詹二員懷疑，在一番心戰攻防之後，該男子才向警方坦承，稱其名下帳戶已提供給詐騙集團使用，將該筆款項匯款成功之後可領取佣金，徐、詹二員當場將其逮捕，訊後依詐欺，洗錢防制法移送南投地方檢察署偵辦。

草屯分局指出，員警徐亞軒憑藉敏銳覺察能力，多次於轄內成功攔阻詐騙，被同事稱為「阻詐高手」，例如上述案件發生三天前5月8日近午時分，他與同仁洪濬森也接獲新光銀行草屯分行通報，到場了解為一名婦女在臉書上認識一名網友，雙方於聊天後，對方稱要寄「包裹」給她，並要求臨櫃匯款10萬500元以支付費用。

▲南投縣治安會報表揚阻詐有功人員。（圖／南投縣政府提供）

該名婦女依照指示準備匯款至對方提供之帳號，但過程中行員詢問匯款對象時，察覺該民眾並不清楚匯款對象身分，疑似遭詐騙，遂向警方通報；經徐亞軒耐心解釋，並告知近期最新詐騙手法，終於成功阻止民眾遭詐騙。

南投縣副長王瑞德、警察局局長黃勝源則在17日的治安會報中，表示今年3至4月間，金融機構成功攔阻詐騙案有19件，攔阻金額達858萬8597元，手法有「假投資」、「假冒公務人員」及「猜猜我是誰」等手法，單筆金額最高為277萬元；現場並特別表揚攔阻100萬元以上金融機構有功人員，包括「國泰世華銀行南投分行」、「臺灣銀行中興分行」、「南投市農會營北辦事處」及「玉山銀行草屯分行」等。