▲基隆Podcast製作秘辛大公開，第2季全新風格即將上線。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府推出網路廣播節目「基隆Podcast」，本週第16集進行第一季的回顧與總結，特別邀請綜發處長林麗蟬擔任客座主持人，與市府發言人余治明一同討論「基隆Podcast」節目發想到製作心路歷程，以及節目未來的方向，為聽眾帶來節目背後充滿趣味的故事。

余治明表示，台灣近年來出現收聽Podcast的風潮，加上基隆有四分之一的人口會通勤往外縣市就學或工作，民眾常也在通勤時段收聽音樂或廣播，因此製作Podcast節目，會是一個新的契機，能夠讓民眾輕鬆接觸不同新資訊。經過一個多月的籌備後研究，終於讓節目正式上路。





余治明分享節目製作的背後秘辛，因基隆市政府是古蹟，室內空間有限，尋覓多處地點後，才決定使用貴賓接待室錄音。同時還要避免活動或記者會重複使用的問題，所以都是在下班時段錄製節目。此外，在節目與不同人物對談的過程中，可以發現到每個人物獨特的故事，像是里長工作的甘苦談、觀銷處長分享基隆旅遊，都讓節目更為鮮活有趣。



余治明也揭密基隆Podcast的受眾分布，節目收聽人數在同類型節目中排名中前段，可謂表現不俗。而且收聽人數的兩段高峰都集中在節目上架當天的分別為17時至18時及21時至22時；通常是因為訂閱聽眾收到上架訊息，才會有高峰的產生。另外聽眾的年齡層分布，主要集中在中壯年，希望未來的節目也能吸引到更多年輕族群。





余治明提到，未來的節目將迎來全新的系列，主題會朝向更多元的角度，從基隆的的知識、基隆的地方人文、甚至是基隆小人物的故事，透過節目的對話，可以讓聽眾獲取更豐富的內容外，也希望能夠展現基隆獨特的歷史。



余治明表示，基隆Podcast有著市政宣導、城市行銷、人物經驗分享的責任與使命，從2月3日開播以來，以每周一集的更新速度，已經完成16集的節目內容，從下周開始即將邁入第二季，在全新的一季中，將會增添更多元的視角，加入不同局處單位、在地人文故事、還有旅遊美食、醫療保健等知識，讓聽眾朋友能夠有全新的體驗，用更生活的方式接觸市政，愛上基隆。

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