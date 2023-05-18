台銀基隆分行接恐嚇信「引爆7遙控炸彈」　警研判又是大陸研究生！

▲基隆銀行接獲恐嚇信，稱引爆炸彈後將搶劫 。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、劉人豪／基隆報導

台灣銀行基隆分行員工，昨（17日）接獲不詳人士以e-mail傳送恐嚇信件，聲稱將搶劫基隆分行，且已安裝7顆遙控炸彈在銀行內，警方獲報後不敢大意，到場進行地毯式搜尋，但並未找到可疑物品。警方蒐證後研判，恐嚇行為極可能是數度恐嚇台北捷運、基隆火車站的大陸籍張姓男研究生所為。

▲▼警方獲報後到場地毯式搜尋。（圖／記者郭世賢翻攝）





台灣銀行基隆分行17日下午1時許報案，稱分行公務電腦的「客訴管理系統」信箱，接獲署名「馬*波」以e-mail傳送恐嚇信件，該信件主旨「我們將搶劫基隆分行」，內容則是寫說已安裝七顆遙控炸彈於台灣銀行內，下午三時引爆炸彈，然後會衝入基隆分行搶劫。

▲▼警方研判可能是數度恐嚇台北捷運的中國籍張姓男研究生所為。（圖／記者郭世賢翻攝）

警方獲報後到場，於14時37分廣播請客戶離開，於14時45分全部清場完畢，之後逐一檢視桌椅、櫃子及垃圾桶等可能藏放爆裂物之處所，但沒有找到有可疑物品。鑑識人員於15時10分到場再次搜尋可能藏放爆裂物之處所，15時23分檢查完畢，未發現可疑物品，銀行於15時25分解除狀況恢復正常營業，並於16時整結束營業。

▲警方搜尋後未找到可疑物品。（圖／記者郭世賢翻攝）

警方調查，該電子郵件的恐嚇內容，與4月21日署名「劉濤濤」之人寄信給基隆火車站，留言「我們在基隆火車站北站某處安裝了五顆遙控炸彈，我們將會引爆炸彈！」的郵件相似，追查發信網路IP位址也同屬境外，研判恐嚇行為，極可能仍是數度恐嚇台北捷運的大陸籍張姓研究生所為。