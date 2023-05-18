　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台銀基隆分行接恐嚇信「引爆7遙控炸彈」　警研判又是大陸研究生！

▲▼基隆銀行 。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆銀行接獲恐嚇信，稱引爆炸彈後將搶劫 。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、劉人豪／基隆報導

台灣銀行基隆分行員工，昨（17日）接獲不詳人士以e-mail傳送恐嚇信件，聲稱將搶劫基隆分行，且已安裝7顆遙控炸彈在銀行內，警方獲報後不敢大意，到場進行地毯式搜尋，但並未找到可疑物品。警方蒐證後研判，恐嚇行為極可能是數度恐嚇台北捷運、基隆火車站的大陸籍張姓男研究生所為。

▲▼基隆銀行 。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼警方獲報後到場地毯式搜尋。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼基隆銀行 。（圖／記者郭世賢翻攝）

台灣銀行基隆分行17日下午1時許報案，稱分行公務電腦的「客訴管理系統」信箱，接獲署名「馬*波」以e-mail傳送恐嚇信件，該信件主旨「我們將搶劫基隆分行」，內容則是寫說已安裝七顆遙控炸彈於台灣銀行內，下午三時引爆炸彈，然後會衝入基隆分行搶劫。

▲▼基隆銀行 。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼警方研判可能是數度恐嚇台北捷運的中國籍張姓男研究生所為。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼基隆銀行 。（圖／記者郭世賢翻攝）

警方獲報後到場，於14時37分廣播請客戶離開，於14時45分全部清場完畢，之後逐一檢視桌椅、櫃子及垃圾桶等可能藏放爆裂物之處所，但沒有找到有可疑物品。鑑識人員於15時10分到場再次搜尋可能藏放爆裂物之處所，15時23分檢查完畢，未發現可疑物品，銀行於15時25分解除狀況恢復正常營業，並於16時整結束營業。

▲▼基隆銀行 。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲警方搜尋後未找到可疑物品。（圖／記者郭世賢翻攝）

警方調查，該電子郵件的恐嚇內容，與4月21日署名「劉濤濤」之人寄信給基隆火車站，留言「我們在基隆火車站北站某處安裝了五顆遙控炸彈，我們將會引爆炸彈！」的郵件相似，追查發信網路IP位址也同屬境外，研判恐嚇行為，極可能仍是數度恐嚇台北捷運的大陸籍張姓研究生所為。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／《半澤直樹》男星與雙親3人倒臥家中！緊急送醫
軍營激戰「較有感覺」？　內內不忍了吐真相
快訊／好市多「A肝冷凍草莓」補償方案！全額退費、619慰問金
2座蓄水率不到1成！　全台8水庫拉警報
快訊／飛首爾1299元、東京2250元！　10:00第一波開
超扯大違建！　千坪超蓋面積達「6座籃球場」
表演翻車被酸爆　徐懷鈺首發聲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

約青梅竹馬談心　她喝下「加料玉米湯」遭性侵！色男判賠30萬

找男閨蜜喝酒訴苦…妙齡女慘遭侵犯！他辯「情投意合」下場曝

存摺私房錢藏「最安全地方」！媳婦順手扔了　阿嬤急壞垃圾場狂挖

誇張影曝！高雄超扯騎士無畏車流尖峰「逆向到底」　下場慘了

國1南下76K事故！自小客撞護欄　後方駕駛閃燈警示又被撞...2傷

金門超扯大違建！千坪農舍超蓋面積達「6座籃球場」　議會徹查

台銀基隆分行接恐嚇信「引爆7遙控炸彈」　警研判又是大陸研究生！

懷孕流產才知自己是小三　痴情女挨告氣炸反殺討百萬

汐止男車站前廣場點火！民眾目睹嚇壞　他落網扯辯：只是要煮泡麵

南投驚傳血案！菜農槍殺2人畏罪自戕　打給老闆：不能再幫你種菜

留1星負評！被公審女子現身　不敢出門...對咖啡廳有陰影

搭車目睹兒子跟正妹要LINE　媽笑：難怪有一堆美女好友

茶行師傅示範方紙摺疊包裝　包好後圖案完美對齊超療癒

台中女見男網友「需先買點數」　錢不夠還被兇！得知遭詐崩潰

建中生等公車突倒地無心跳　警消衝200公尺CPR救回！

廟青結婚...喜宴差點變廟會　新人進場眾人大喊「進喔！」

關穎力挺王思佳「這是她人生的功課」　揭名牌包「水很深」..信好友不知情

情侶日常對話狂撒狗糧　甜蜜互比「誰更愛對方」

柯文哲「向天下徵副手」　民眾黨：郭台銘是不錯人才

女童過馬路無助等52秒　45車無視...持續往前衝

約青梅竹馬談心　她喝下「加料玉米湯」遭性侵！色男判賠30萬

找男閨蜜喝酒訴苦…妙齡女慘遭侵犯！他辯「情投意合」下場曝

存摺私房錢藏「最安全地方」！媳婦順手扔了　阿嬤急壞垃圾場狂挖

誇張影曝！高雄超扯騎士無畏車流尖峰「逆向到底」　下場慘了

國1南下76K事故！自小客撞護欄　後方駕駛閃燈警示又被撞...2傷

金門超扯大違建！千坪農舍超蓋面積達「6座籃球場」　議會徹查

台銀基隆分行接恐嚇信「引爆7遙控炸彈」　警研判又是大陸研究生！

懷孕流產才知自己是小三　痴情女挨告氣炸反殺討百萬

汐止男車站前廣場點火！民眾目睹嚇壞　他落網扯辯：只是要煮泡麵

南投驚傳血案！菜農槍殺2人畏罪自戕　打給老闆：不能再幫你種菜

約青梅竹馬談心　她喝下「加料玉米湯」遭性侵！色男判賠30萬

李榮浩PO烏梅子醬自爆「第一次吃」！　楊丞琳解答歌名真正由來

im.B詐騙集團羅東大樓為綠委競辦　黃國昌怒問：還要裝不熟？

撫平「侯郭大戰」裂痕　「挺侯派」蔣萬安4度喊話：團結一致

「和平繁榮清廉跟我理念相同！」　侯友宜讚郭台銘：未來一定並肩作戰

阿金的皮球不見「竟然在肚子裡！」　朱院長：來健檢才發現

下屆總統史上最難當？　郭正亮點「四大危機」：難做到嚇死人

《半澤直樹》男星與年邁雙親3人倒臥家中！　經紀人發現緊急送醫

全美第一槍！蒙大拿州立法封殺TikTok　App商店上架「每天罰31萬」

白金漢宮回應！哈利梅根遭狗仔「飛車狂追2hrs」　司機卻這樣說

「地獄電梯」畫面曝！　男童突被帶走重摔亡

社會熱門新聞

黎明學院越籍女學生實習意外　頭部重創亡

男友推特PO激戰照　她傻眼「那是我」怒告偷拍

台中LaLaport無業男墜樓亡　三井集團發聲

南投驚傳血案！菜農槍殺2人畏罪自戕

快訊／國1「4車追撞」！黑車幾乎撞爛　傷亡不明

遭肉搜正妹現身！「身家被挖光」吐無奈

違停Uber突開車門！22歲棒球員遭「砂石車爆頭」亡

即／新店物流車違停送貨「下車就被撞」！送醫不治

即／北市男子9樓住家墜樓身亡

獨／陸客用「這招」千人偷跑來台　停留天數價碼曝

女遭搭訕少年暴打　附近監視器壞光

最大自辦都更涉詐貸！　泰舍至善元老董1千萬交保

即／台中LaLaport男子4樓墜落四肢變形　送醫不治

獨／給咖啡廳一星負評　反被肉搜開嗆還扯行天宮

更多熱門

相關新聞

新北都更爆數十億詐貸　檢調約談知名建商

新北都更爆數十億詐貸　檢調約談知名建商

新北市某大型都更案建商涉嫌從2017年起，以人頭當買家、灌水成交價等方式，向銀行申請貸款，並陸續獲得2大公股行庫撥款數十億元，雖然目前尚無證據顯示銀行因此受到損害，但檢調懷疑建商已經觸犯《銀行法》詐欺銀行罪，台北地檢署17日指揮調查局兵分18路展開搜索，預計約談楊姓董事長等11人到案說明。

澎湖水族館遭炸彈恐嚇　警全面清查

澎湖水族館遭炸彈恐嚇　警全面清查

維持壽險業「淨值比監理」　金管會：可做的生意「已比銀行多」

維持壽險業「淨值比監理」　金管會：可做的生意「已比銀行多」

一天兩起！屏東海生館收恐嚇信將引爆4炸彈

一天兩起！屏東海生館收恐嚇信將引爆4炸彈

國立臺灣圖書館收恐嚇信　館內放6顆遙控炸彈

國立臺灣圖書館收恐嚇信　館內放6顆遙控炸彈

關鍵字：

基隆銀行恐嚇信

讀者迴響

熱門新聞

小一女童上學…把「4個月大弟弟」裝進書包

天氣太熱睡不著！他花200元DIY冷氣吹到爽

黎明學院越籍女學生實習意外　頭部重創亡

男友推特PO激戰照　她傻眼「那是我」怒告偷拍

她嚴重濕疹！3習慣全戒「改善70%」

大雨今晚到！　「全台連下2天」最劇時間曝

「正妹情侶慘死峇里島」破案了！　警說法讓人傻眼

台中LaLaport無業男墜樓亡　三井集團發聲

未婚夫是女人　她2年來以為跟男做愛

南投驚傳血案！菜農槍殺2人畏罪自戕

皮膚乾癢！她血糖一測狂飆474　醫點名「早餐別碰2食物」

快訊／國1「4車追撞」！黑車幾乎撞爛　傷亡不明

黑狗撿回來養1個多月竟然變灰色

遭肉搜正妹現身！「身家被挖光」吐無奈

Jennie、V巴黎街頭「牽手約會」目擊片瘋傳

更多

最夯影音

更多
留1星負評！被公審女子現身　不敢出門...對咖啡廳有陰影

留1星負評！被公審女子現身　不敢出門...對咖啡廳有陰影
搭車目睹兒子跟正妹要LINE　媽笑：難怪有一堆美女好友

搭車目睹兒子跟正妹要LINE　媽笑：難怪有一堆美女好友

茶行師傅示範方紙摺疊包裝　包好後圖案完美對齊超療癒

茶行師傅示範方紙摺疊包裝　包好後圖案完美對齊超療癒

台中女見男網友「需先買點數」　錢不夠還被兇！得知遭詐崩潰

台中女見男網友「需先買點數」　錢不夠還被兇！得知遭詐崩潰

建中生等公車突倒地無心跳　警消衝200公尺CPR救回！

建中生等公車突倒地無心跳　警消衝200公尺CPR救回！

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面