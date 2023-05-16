八斗子海巡集體包庇「走私白帶魚」　收賄43萬...3官兵貪汙罪起訴

▲八斗子漁港安檢所爆出收賄醜聞。（圖／民眾提供）



記者郭世賢、黃資真／基隆報導

海巡署北部分署第二岸巡隊基隆八斗子漁港安檢所爆出弊案，檢調查出，魚貨商黃春富為將漁獲走私出口，透過行賄安檢所小隊長陳富翔中尉、湯姓上士與陳姓上兵後，將收購的白帶魚等從八斗子漁港闖關出境走私大陸。檢方日前偵結，依涉犯貪汙條例將4人起訴。

基隆地檢署說明，陳富翔為八斗子安檢所中尉小隊長，湯姓上士、陳姓上兵均為八斗子安檢所安檢士，負責執行該漁港進出臺灣本島之貨物安全檢查等法定職務事項。

由於目前中國禁止輸入台灣漁產，魚貨商黃春富為利用漁船違法載運大量白帶魚出港，向陳富翔提議，以每次支付3萬元至5萬元，作為岸巡人員執行安檢勤務放水之對價，陳富翔答應後再找來2名部屬加入。

自2022年3月15日起至2023年1月14日止，黃春富總計行賄11次、共43萬元，陳富翔再依每次安檢放水之分工情形，與湯、陳平分不等金額之賄款，陳富翔收賄金額總計33萬4000元，湯、陳分別為6萬4000元及3萬2000元。

4人經訊問後認有羈押之原因及必要，聲押黃春富、陳富翔獲准，湯、陳各6萬元與3萬元交保。檢察官調查後將全案偵查終結，陳富翔與2名部屬均涉犯公務員違背職務收受賄賂、公務員登載不實準文書等罪嫌，黃春富涉犯對於公務員違背職務交付賄賂罪嫌，對4人提起公訴。

基隆地檢署與法務部廉政署積極偵辦本案，並於短期內偵結起訴，並追回所有犯罪所得，顯示本署檢肅貪污、澄清吏治之決心，並呼籲公務員應潔身自愛，奉公守法，切勿以身試法。