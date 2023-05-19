教育部通過台科大整併華夏科大！私校工會：應修專法鼓勵公私併

▲私校工會認為，台科大與華夏科大不是真正整併，呼籲教育部研擬專法，才是治本之道。（圖／翻攝自GoogleMaps）

記者許敏溶／台北報導

教育部日前審核通過台科大與華夏科大兩校的整併計畫，並在昨（19日）天發文通知兩校，全國私校工會指出，目前法令制度並不允許公校與私校直接整併，這次「整併」其實是華夏科大先依私校法退場後再將校產捐給台科大，若政府鼓勵公私併，建議教育部研擬「公私併」可行方案，透過修法或立專法處理公私併，才是治本之道。

台科大與華夏科大兩校在4月份的校務會議，兩校都通過「整併計畫書」，在華夏科大董事會通過整併計畫書後，再由台科大將整併計畫書送給教育部審議，教育部今天證實，已經核定兩校整併計畫書，並在昨天發文給兩所學校，教育部認為，整併計畫書內對華夏師生的安置沒問題，也樂觀看待兩校整併，所以全部依照兩校提出的整併計畫書通過，教育部沒有新增額外條件。

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對於這起公私校整併首例，全國私校工會認為，目前法令制度並不允許公校與私校直接整併，台科大與華夏「整併」，其實是華夏科大先依私校法退場後，再將校產捐給台科大，充其量只能說是「台科大接收華夏」，不能說是二校「整併」，陽明大學和交通大學才是真正「整併」，能做到無縫接軌，讓二校教職員工和學生權益達到零損害。

私校工會指出，因公校與私校運作法令制度不同，這樣「整併」當然會有窒礙難行之處，例如必須先資遣並損害所有華夏教職員退休權益後，才能由台科大「擇優聘用」，另台科大聘用華夏教師，也必須打破「公開遴聘」原則，種種困難若不是華夏科大董事是由教育部派任組成，加上教育部出手配合以「專案」方式協助促成，本案很難成功。

