獨／列退場名單！3所專輔學校欠薪再挨罰　累計達18次645萬

▲環球科大違反教師待遇條例遭教育部罰款達8次，累計達315萬元。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者許敏溶／台北報導

被教育部列為專輔學校的私立大專校院負面新聞頻傳，之前因為違反教師待遇條例，環球科技大學、大同技術學院、明道大學都已經被教育部裁罰7次、6次、2次，由於三所學校情況沒有改善，教育部本周再次處以第8次、第7次及第3次罰鍰，累計裁罰金額分別達到315萬元、265萬元及65萬元，三校累計被罰總金額達645萬元。

受到少子化衝擊下，私校生源不足，經營困難下，停招、停辦消息頻傳，不少私校咬牙苦撐，但也導致教職員權益受損，位於彰化的明道大學，近期就因為積欠教職員薪資，頻頻躍上新聞版面，更有教職員聯合向彰化地方法院提告，請法院命令學校支付欠薪。

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儘管明道大學日前宣稱，董事會仍努力在5月31日前，讓資金順利挹注到位，但教育部仍以明道大學則因未按月給付教師薪給，違反教師待遇條例規定後再次開罰，也是第三次罰款，開罰金額35萬，累計罰金達到65萬元。

另教育部也針對位於雲林的環球科大，以及位於嘉義的大同技術學院，因為未與教師協議即變更學術研究加給，違反教師待遇條例，本周進行第8次、第7次罰鍰，各處罰50萬元，累計裁罰金額分別達到315萬元、265萬元，加上明道大學65萬元，三校累計被罰總金額達645萬元。

教育部表示，環球科大及大同技術學院，都因未與教師協議即變更學術研究加給等，明道大學則因未按月給付教師薪給，分別遭到教育部裁罰，教育部仍將持續督促學校應確依教師待遇條例相關規定辦理，維護教師權益。

▲大同技術學院因違反教師待遇條例，遭教育部罰款總計7次，累計金額共265萬元。（圖／翻攝自Google Maps）