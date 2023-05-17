高教深耕二期經費公布　台大拿24億最多「佔總經費近14%」

▲教育部公布高教深耕第二期第一年經費，總計181億元，台大拿到24億元最多。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

高教深耕計畫第二期在今年正式上路，第二期總經費為970億元，比第一期增加134億元，教育部日前在網站公布112年高教深耕計畫經費，總計補助181.95億元，比111年171.99億元成長5.79%，其中又以台大24.66億元最多，光台大一校就佔今年總經費13.5%，其次為成大14.21億元，私立大學以北醫大2.76億元最多，技專校院則以台科大4.2億元最多。

高等教育深耕第二期計畫（112-116年）今年上路，根據教育部規劃，將延續第一期以學生為主體、教學為核心精神，持續協助大學依據優勢領域發展多元特色，並強化學生培養「資訊科技與人文關懷、跨領域、自主學習、國際移動、社會參與、問題解決」等六大關鍵能力，以面對快速變動的未來世界，同時結合國家六大核心戰略產業、淨零碳排等政策目標，並融入SDGs的17項指標引導學校提出校務發展特色之核心論述，邁向永續發展。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另根據教育部規劃，因資安與大學永續發展高度相關，第二期計畫於主冊新增「資安強化專章」，協助大學強化資安環境，使大學的研究和教學不因資安受影響而中斷。此外，因各校國際化樣態不同，為更完善高教招生攬才環境，主冊亦新增「國際化行政支持系統專章」，引導學校給予境外生以及國際師資完整的教學與行政支持。

教育部日前在網站公告112年高教深耕核定第一部分「全面性提升大專校院品質及促進高教多元發展」，以及第二部分「協助大學追求國際一流地位及發展研究中心」包括全校型、特色領域研究中心，經費共核定補助181.95億元，相較111年171.99億元，增加近10億元，正成長5.79%。

根據教育部公布資料第一年各大學各大學獲得補助經費，當中台大獲得24.66億元最多，其次為成大14.21億元、陽明交大13.2億元、清大12.2億元，光是上述四校就拿到超過64億元，佔總經費達36%左右，另在私立大學部分，以北醫大2.76億元最多，其次為中國醫藥大學2.2億元，技專校院部分，則以台科大4.2億元最多，其次為高雄科大3.97億元、北科大3.3億元。