國中會考明登場！今天下午看考場　確診者可應試「恢復家長陪考」　





▲112國中會考明起登場，今天下午開放看考場。（圖／教育部提供）

記者楊惠琪／台北報導

112年國中教育會考將於本周六、日（5/20、5/21日）舉行，全國19萬餘考生分別在18個考區、231個考場應試。今（19日）下午3時至5時開放看考場，教育部指出，為維護試場環境品質，查看時不得進入試場。

教育部提醒考生和家長，112年國中教育會考回歸疫情前相關應試作為，也就是不再限制篩檢陽性及中重症考生不得應試，並開放家長陪考，而考生要自主佩戴口罩，口罩則自行準備，但進入醫護站人員，均應佩戴口罩。

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教育部表示，快篩陽性考生須事先申請調整至備用試場應試，即日起至5月20日（六）17時前，可向考區試務會申請，若是5月21日當天，則逕向考場學校申請。

教育部也提醒，因今年國中教育會考不再限制篩檢陽性及中重症考生不得應試，所以今年國教育會考沒有補行考試及補救措施，考生務必注意。

全國試務會指出，考生應於考前熟悉簡章相關規定，考試時遵守試場規則。非應試用品，包括妨害考試公平用品：如教科書、參考書、補習班文宣品、計算紙等；或具有傳輸、通訊、錄影、照相、計算功能或發出聲響之用品：如行動電話、穿戴式裝置（如：智慧型手錶、智慧型手環等）、計算機、電子辭典、多媒體播放器材（如：MP3、MP4等）、時鐘、鬧鐘、電子鐘、呼叫器、收音機等，皆不得攜入試場。

考生若不慎將非應試用品攜入試場，應於考試開始前放置於試場前後方，且電子產品須先關機或拔除電池，不得於考試期間發出聲響或影響試場秩序。考試期間，隨身放置非應試用品，無論是否使用或發出聲響，經監試委員發現者，五科記該科違規2點，寫作測驗扣1級分。

教育部也呼籲，5月20、21日考試期間，請各界避免在考場附近集會、遊行、施工、舉行民俗慶典或體育競賽等活動。倘無法避免，請勿使用麥克風、廣播、擴音器等器材，並降低音量，同時也應維護交通順暢，讓考生順利考試。

全國試務會提醒考生，注意考場位置及交通狀況，儘早出門並避開周遭活動路線，以免交通壅塞延誤抵達時間。112年國中教育會考相關資訊，可上國中教育會考網站查詢。

