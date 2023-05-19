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獨／高苑科大欠薪11個月！教育部6度開罰　下通牒「恐8月停招」

▲▼高苑科大。（圖／摘自高苑科大臉書）

▲高苑科大積欠教職員長達11個月薪資。（圖／摘自高苑科大臉書）

記者許敏溶／台北報導

不少私立學校因為財務狀況不佳，被教育部列為專輔學校，積欠教職員薪資事件頻傳，《ETtoday新聞雲》接獲民眾爆料，指高苑科技大學從去年6月起就積欠教職員薪資，累計欠薪達11個月，教師相當無奈，教育部也證實，高苑科大因違反教師待遇條例，被教部開罰6次，累計罰鍰達215萬元，加上董事會未依決議捐資，教育部也對全體董事會裁處4次，每次每人50萬元罰鍰，若到本月底未改善，將依退場條例規定命令學校停招、停辦。

受到少子化海嘯衝擊，私校停招、停辦消息頻傳，目前共有高苑科技大學等7所私立大專校院被教育部列為專輔學校，其中高苑科大、明道大學、環球科大、大同技術學院等4校改善期限到5月底，屆期若仍未改善並解除專輔，依法將被命令在112年度（112年8月1日）停招、改組董事會，並將在113年7月31日停辦。

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近期媒體報導，明道大學、環球科大、大同技術學院因為違反教師待遇條例，被教育部裁罰，但《ETtoday新聞雲》接獲民眾爆料，高苑科大早在去年6月起，就積欠教職員薪資，連自救會聲稱找到3億元資金入帳，最後卻是一場空，到4月底為止已經積欠11個月薪資，教職員工只能坐等學校停招退場。

▲▼高苑科大教職員自救會今天到教育部陳情，批評董事會不願捐資，且積欠員工薪資，呼籲教育部加快解散董事會。（圖／記者許敏溶攝）

▲高苑科大自救會曾到教育部陳情，批評董事會不願捐資且積欠員工薪資，呼籲教育部加快解散董事會。（圖／記者許敏溶攝）

教育部也證實此事，教育部指出，高苑科大因財務惡化，從去年6月起積欠教師薪資，至今累積欠薪達11個月，而高苑科大為專案輔導學校，改善期限到本月底（31日）止，教育部至今未接獲該校有資金挹注訊息，若高苑科大屆期若未能改善，將依退場條例規定，命令該校從112學年度起停招，並在113年7月31日結束時停辦。

教育部表示，高苑科大董事會未依去年4月28日董事會議決議捐資，教育部已在去年（2022）年6月10日依私立學校法第77條，裁處董事長50萬元罰鍰，另再依私立學法第77條規定對全體董事會裁處4次罰鍰，每次每人50萬元。

另高苑科大從去年6月起積欠教師薪資，經教育部限期改善仍未補發教師薪給，確實違反教師待遇條例，教育部根據教師條例第23條規定開罰6次，處10萬、20萬、35萬、50萬、50萬及50萬元罰鍰。

一旦高苑科大停招，教育部表示，將由教育部重組法人董事會，法人得自重組董事會後，申請退場基金墊付維持學校正常運作所需費用，包含教職員薪資，至於積欠薪資，在後續解散清算過程中，由處分校產支。

全國私校工會發言人尤榮輝表示，高苑科大欠薪源自校內董事會與校長的紛爭，董事會被指責為「禿鷹」而拒絕依承諾捐資，兩派僵持不下，寧願玉石俱焚，也不願和解共生，又因爆出血汗學工案，致校譽嚴重受損，加上教育部證實學校違規透過仲介招生，將高苑納入專輔學校及禁招境外生等處分，讓學校命運急轉直下，才短短一年就可能全面停招。

尤榮輝分析，高苑科大走入退場主因不是少子化，而是內部紛爭，可說是「禍起蕭牆」的代表，但教職員卻成為祭品，值得私校引以為戒。

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