獨／公私併首例！教育部通過「台科大併華夏」　最快本周宣布停招

▲教育部已經通過台科大與華夏科大（見圖）整併計畫書，成為台灣「公私併首例」。（圖／翻攝學校網站）

記者許敏溶／台北報導

公私併首例通過！台科大與華夏科大兩校進行整併，教育部今（19日）證實，已經審核並通過兩校整併計畫書，「沒有額外增加條件」，全部依照兩校提出計畫書內容通過，肯定對華夏師生的安置方案，昨天已經將公文發給兩校，希望這次「公私併」的整併案能提供其他私校參考；華夏科大也表示，最快這一兩天就會宣布112學年度停招，115學年度結束後停辦。

台科大與華夏科大兩校在4月份的校務會議，兩校都通過「整併計畫書」，隨後華夏科大董事會通過整併計畫書，並由台科大在4月底將整併計畫書送給教育部審議，教育部技職司長楊玉惠今天證實，已經核定兩校整併計畫書，並在昨天發文給兩所學校，教育部認為，整併計畫書內對華夏師生的安置沒問題，也樂觀看待兩校整併，所以全部依照兩校提出的整併計畫書通過，教育部沒有新增額外條件。

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對於這次公私併首例，楊玉惠認為，這是一個很成功個案，可以給其他私校參考，不要等到學校財務惡化或欠薪，才想到後續發展，建議比照華夏科大，趁學校還有現金，給老師額外一筆優離優退的慰助金，對老師更好。但她也坦言，這和華夏科大董事會成員為公益董事有關，一般私校董事會，若學校還有現金，恐怕不太願意和其他學校整併。

華夏科大主祕鍾國強也證實，已經收到教育部公文，同意與台科大整併，但整併主體為台科大，由台科大負責對外發言，而預定這一兩天，華夏科大就會宣布112學年度停招，至於華夏科大老師的補償方案，則會在這2到3個月內討論完成。

根據之前公布的整併計畫書，華夏的校地、建築與學校整體教學與辦公設備將捐贈給台科大，未來華夏科大將改稱為台科大華夏校區，華夏科大退場過程，學生原校原地畢業，教職員工則辦理優離與優退，剩餘教師則由台科大以專案教師方式分年聘任，教職員工則以約聘人員方式聘任，而且華夏科大教師轉任台科大專案教師，會有6年工作保障。