爆鄭文燦論文審查報告被列為機密　王鴻薇：要跟蔡英文一樣30年？

記者蘇晏男／台北報導

行政院副院長鄭文燦的台大國發所論文涉抄襲而被取消學位，然而審查報告書至今未被公開。對此，國民黨立委王鴻薇今（17日）指出，教育部已把鄭文燦論文審查報告及附件列為機密，但她尚不清楚密等；王質疑，是不是要跟總統蔡英文一樣保密30年？保密原因是因鄭為行政院副院長嗎？

▲立委王鴻薇舉行「抄襲學倫案還沒審！台大竟要放陳明通退休？」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

王鴻薇17日上午舉行「抄襲學倫案還沒審！台大竟要放陳明通退休？」記者會，指出她曾向教育部索鄭文燦論文抄襲的審訂報告書，但5月5日教育部給她的函文中，提及把該審查報告列為機密。

王鴻薇進一步說，鄭文燦的論文主題是「中國基層選舉演變之分析，尋找民主發展的動力」，但去年12月鄭該篇論文被台大審查為抄襲，因此台大撤銷鄭的論文跟學位，不過台大對此的審訂報告及附件，「我明確的知道」，台大已經送到教育部，結果當她跟教育部索取時，教育部竟說係屬保密，無法提供審查報告。

王鴻薇質疑，「它的保密程度是幾級啊？是不是跟蔡英文一樣，是不是要保密30年？」為什麼鄭文燦要是機密？是因為他是行政院副院長？

▼王鴻薇指教育部把鄭文燦論文審查報告列為機密。（圖／記者蘇晏男攝）