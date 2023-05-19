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雷雨強襲桃園「新屋區260毫米最多」　張善政：強化防汛能力

▲鋒面過境，桃園今天凌晨開始降下強降雨，其中新屋地區降下260毫米為最多，市長張善政上午視察水務局水情中心，了解各地降雨情形。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲鋒面過境，桃園今天凌晨開始降下強降雨，其中新屋地區降下260毫米為最多，市長張善政上午視察水務局水情中心，了解各地降雨情形。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

受到鋒面過境，桃園地區今（19）日凌晨開始降下大雷雨，市長張善政上午視察水務局水情中心，根據中央氣象局提供資訊，桃市雨量24小時累積已達260毫米，其中以新屋區260毫米、楊梅178.5毫米、觀音174.5毫米為較多降雨區域。張善政表示，為避免強降雨造成淹水，市府水務局已於今天凌晨2時許開始關閉各個主要水門，為避免因關閉不及造成河水倒灌發生淹水，目前所有水門已達防汛狀態，同時已強化防汛能力。

張善政指出，「今天視察水情中心時，透過遠端監控系統瞭解部分區域河川水位上漲情形，上午8時許各地河川水位已上漲許多，但目前尚未達到警戒狀況，水務局同仁也會經由監控系統24小時監控河川、地下水道、滯洪池等水位，同時嚴加防備，並掌握積淹水情形，做好應變措施與立即應變，以守護市民生命財產安全」。

▲市長張善政上午視察水務局水情中心，聽取水務局即時簡報。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲市長張善政上午視察水務局水情中心，聽取水務局即時簡報。（圖／記者沈繼昌翻攝）

市府水務局簡報，已於昨晚11時加強監控雷雨情形，並於今天凌晨2時開始關閉各個主要水門，目前所有水門皆已達防汛狀態，避免因關閉不及造成河水倒灌發生淹水情況，同時針對A7地區進行滯洪池智慧調控，預佈抽水機協助抽水。

▲鋒面過境，桃園今天凌晨開始降下強降雨，桃園西半部上午雲層仍十分厚實。（圖／記者沈繼昌攝）

▲鋒面過境，桃園今天凌晨開始降下強降雨，桃園西半部上午雲層仍十分厚實。（圖／記者沈繼昌攝）

水務局也提醒，針對中央氣象局發布今天桃園市易有短時強降雨，且有大雨或豪雨發生情況，如有發生排水宣洩不及發生積淹水情況，市府將會全力協助排除；另外有關防汛整備工作，目前已備妥砂包44,355包、抽水機97台、鼎塊823塊、立方塊2,586塊，並於汛期前完成河道整理與雨水下水道清疏總計24,349公尺，13區公所也完成年度搶修險開口發包作業，若災害發生時救災機具將即時至現場進行搶救作業。

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