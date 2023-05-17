走廊襲胸摸下體「12次猥褻性侵同事」色移工想賠錢脫罪　這下GG了

▲桃園市某外籍移工於2021年5月至7月間，在八德區某工廠內連續對女移工強行摟抱親吻，並襲胸摸下體等強制猥褻十餘次，甚至指侵得逞，女移工憤而報警提告。（示意圖／達志影像）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市八德區1名外籍移工垂涎同鄉女移工，竟於2021年5月間至7月間，多次在工廠走道強行摟抱女移工，對其親吻、襲胸與摸下體等強制猥褻十餘次，甚至還指侵得逞，女移工憤而報警提告。桃園地院審理時，男移工坦承犯行，並希望和解賠償，但女移工無意和解，法官審結依11個強制猥褻罪，各處有期徒刑7月；強制性交罪判處有期徒刑3年2月，應執行有期徒刑4年8月，全案還可上訴。

地院判決書指出，年約30歲的男移工在八德區某工廠工作，2021年5月至7月間，在違反其意願下在工廠內鞋櫃旁走道，以每週1至2次之頻率，強行摟抱、親吻女移工，再隔衣撫摸其胸部及下體，以此方式對其強制猥褻行為共計10次之多。

判決書還指出，同年6月間，男移工再度於工廠內鞋櫃旁走道，褪去女移工內外褲，強行撫摸其下體，還以手指插入方式，對其強制性交1次；同年7月22日上午8時許，再度在工廠內，違反女移工之意願，將其強拉入工廠廁所內後，強行親吻並隔衣撫摸其胸部，再度對女移工強制猥褻得逞，女移工不甘多次受辱向八德警分局報案提告，案經桃園地檢署檢察官偵查起訴。

桃園地院審理時，被告男移工坦承犯行不諱，法官核對與原告女移工於警詢、偵查與地院審理證詞大致相符，法官參酌檢警提供現場監視器影像翻拍照片、被告手機訊息翻拍照片等資料，確認被告男移工犯行明確。

法官認為，被告雖坦承犯行，且表示願與告訴人和解意願，法官考量被告與被害人原為同事，竟違反其意願，對其共計11次強制猥褻犯行、1次強制性交犯行，致其遭受嚴重心理傷害；法官審酌被告女移工犯行造成永難抹滅之身心創傷，考量被告迄今未取得女移工之諒解或賠償損害，女移工亦表達無調解意願，並請求法官從重量刑。審結犯強制猥褻罪，共11罪，各處有期徒刑7月。又犯強制性交罪，處有期徒刑3年2月，應合併執行有期徒刑4年8月，服刑完畢或被赦免後驅逐出境，全案還可上訴。