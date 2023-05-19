爆發力驚人雷雨胞「不斷長出新的」　致災降雨路徑曝！比4年前劇烈

▲爆發力驚人的雷雨胞一直停在桃竹沿海，不斷長出新的雷雨移入陸地。（圖／天氣風險公司）

記者李姿慧／台北報導

桃竹大雷雨轟炸，新竹傳淹水災情，天氣風險公司表示，4年前強烈西南風及地形效應，短時間在桃竹降下致災性雨量，4年後今天，更小但爆發力驚人的雷雨胞、「煙囪雲」，一直停在桃竹沿海，不斷長出新的雷雨移入陸地，雨勢比4年前過之無不及，北、中部防大雷雨，下午中南部山區也有雨勢。

天氣風險公司表示，4年前也差不多是這個時間，2019/05/17鋒面前緣的強烈西南風，配合鋒面本身的不穩定環境及地形效應，很短的時間在桃園新竹降下致災性的雨量。當時氣象模式在事前幾乎沒有任何預報；4年後的今天(5/19)，差不多的時間、差不多的大氣環境，氣象模式有預先指出北部外海可能有大雷雨發生機會，只是萬萬沒想到，雷雨發生的如此快速、劇烈、如此集中，而且又是在桃園新竹。

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天氣風險公司表示，在小小的台灣，更小但爆發力驚人的雷雨胞，也就是這個季節最讓人擔心的「煙囪雲」，就這樣一直停在桃園新竹沿海，不斷長出新的雷雨移入陸地，雨勢比四年前有過之而無不及。

鋒面預計由北往南強襲，天氣風險公司表示，目前鋒面還在台灣北部，外海的雷雨胞還在不斷形成，今天白天北部、中部都還是要嚴防大雷雨發生。下午鋒面往南移動後，中南部山區也會有些雨勢，希望至少能為南部水庫補點水。