雷擊造成桃園上萬戶停電　台電工程人員摸黑搶救清晨復電

▲今天凌晨因雷擊造成桃園市中壢、平鎮、楊梅、龍潭等地區上萬戶停電，台電工程人員摸黑搶修。（圖／台電公司桃園營業處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

今天凌晨，鋒面過境因雷擊造成桃園市包括中壢、平鎮、楊梅與龍潭地區多達上萬戶停電，台電工程人冒著雷雨交加惡劣氣候下員摸黑搶修，清晨5時許已恢復9千餘戶復電，清晨7時31分則全數復電，台電公司桃園營業處指出，因雷擊造成配電設備毀損釀成停電，未來會加強配電設備維護，以避免類似事件再度發生。

▲今天凌晨因雷擊造成桃園市南區多處停電，台電工程人員搶修中。（圖／台電公司桃園營業處提供）

台電桃園營業處表示，今天（19）日凌晨開始，桃園地區多處雷擊造成停電，經統計約有10,829戶停電，本處立即派遣工程人員搶修，因雷雨交加增加搶修困難，但仍以維護用電戶權益為優先。

▲今天凌晨因雷擊造成桃園市南區多處停電，台電工程人員搶修中。（圖／台電公司桃園營業處提供）

經工程人員漏夜搶修，已於清晨5時前完成約9,741戶復電，清晨7時31分則完成全數復電，目前工程人還在巡護了解雷擊造成配電設施毀損原因。

台電公司桃園營業處強調，對於造成用戶停電深感歉意，未來將加強配電設備維護點檢，以避免類似事故再度發生。