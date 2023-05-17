19歲短裙女騎士遭擊落！三寶車鬼切　她滾3圈痛苦趴地畫面曝

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市84歲徐姓老翁昨（16）日下午從平鎮區延平路外側車道，開車時直接從外側車道切入內側，後方直行機車閃避不及，車上2名女學生慘被撞飛，其中後座女乘客至少轉了3圈才倒臥前方路當中。由於意外發生地點就在派出所前，員警到場時，2名女學生身上多處擦挫傷，送醫急救後幸無大礙，雙方酒測值均為零，至於意外發生原因警方還在調查釐清中。

▲桃園市八旬徐姓老翁昨天下午在桃園市平鎮區延平路三段開車，直接從外側切內側車道，後方直行機車2名女學生閃避不及被撞飛。（圖／記者沈繼昌翻攝）

平鎮警方指出，這起意外發生於昨天下午4時許，84歲的徐姓老翁從延平路三段路肩處開車，疑似未注意後方直行車輛，結果19歲蔡姓女騎士與後座女乘客19歲吳姓女子閃避不及，側撞到徐姓老翁駕駛轎車左側車身，2人被撞飛翻落前方約20公尺處，警方從徐姓老翁行車紀錄器查看，2人至少翻落3圈才停下。

▲桃園市八旬徐姓老翁昨天下午在桃園市平鎮區延平路三段開車，直接從外側切入內車道，機車2名女子被撞飛，員警到場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

意外發生地點就在宋屋派出所前方，員警立即到場處理，受傷的2名女學生都是治平中學生，2人全身多處擦挫傷，所幸意識均清醒，送往附近的聯新國際醫院急救後幸無大礙，雙方酒測值均為零，警方將調閱附近監視畫面釐清肇事原因。

▲桃園市八旬徐姓老翁昨天下午在平鎮區延平路三段開車，從外側切入內車道，女騎士被撞飛，車上物品散落一地。（圖／記者沈繼昌翻攝）