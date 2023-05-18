黃國昌再爆陳歐珀座車登記在im.B旗下　怒批：毫無悔意、繼續說謊

▲黃國昌爆出陳歐珀的保母車登記在im.B詐騙集團旗下。（圖／翻攝自黃國昌臉書）

記者江采蓁／綜合報導

前時代力量立委黃國昌18日在臉書踢爆，民進黨立委陳歐珀的競選後援會與辦公室竟im.B詐騙案主嫌曾耀鋒提供，陳歐珀則澄清，己是在不知情的情況下，誤接受這贊助，願捐出當時租金，作對詐欺受害人的補償。對此，黃國昌再爆出他的保母車也登記在im.B詐騙集團旗下，大轟他毫無悔意、繼續說謊。

陳歐珀強調，2020年因為選舉，有支持者成立羅東後援會，向經營物業管理的陳姓友人詢問適當地點，陳先生也對本人競選表示支持，經其聯繫後表達可以提供羅東公正路455號供後援會使用。有關與曾耀鋒關係，他也表示，「我認識的一直都是『曾國緯』」，只知道這人從事房地產事業，不知道有做im.B債權媒合、不知道從事詐騙，更不知道是早因槍砲案判刑確定逃亡的曾耀鋒。

對此，黃國昌批評，一如預期，陳歐珀對於免費使用im.B詐騙集團旗下在羅東精華區的辦公大樓、又收了他們哪些好處，還是選擇說謊，絲毫沒有悔意，竟然試圖拿「經營物業管理的陳姓友人」作斷點，簡直讓人笑掉大牙。

黃國昌大轟，「你和曾耀鋒麻吉的程度，還需要透過第三人提供羅東菁華區的大樓？還在裝你不知道那棟大樓就是吸金詐騙犯曾耀鋒與張淑芬2019年一新買來就給你用？」，他怒批，更重要的是，陳歐珀竟然繼續說謊，胡扯沒有從曾耀鋒與張淑芬旗下的詐騙集團「收取什麼利益」。

因此，黃國昌再爆出，「請問陳歐珀先生，載著您跑行程的保母車哪裡來的？」，那台車怎麼又「剛好」是登記在im.B詐騙集團旗下公司的車。他最後喊話，「除了這些以外，你還收了哪些好處？又有哪些狗屁倒灶的事，是找曾耀鋒幫你擦屁股的？要我提醒你嗎？敬告陳歐珀委員，不要再說謊了！」