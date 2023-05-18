「猜猜我是誰」老哏還在用！　假冒友人來電...枋寮女險被騙12萬

▲枋寮分局長郭譯隆與義警中隊義刑分隊顧問團團長陳聖泰到銀行頒發感謝狀給機警行員 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

陳姓女子日前接獲友人電話，表示急須用錢，向其借款12萬元電話，立即趕往銀行領款，由於提款金額超過10萬元，且神色緊張，行員查覺有異，連絡枋寮警方到場，拆穿詐騙集團「猜猜我是誰」騙人舊哏。

枋寮警分局枋寮派出所日前接獲轄內金融機構來電表示，民眾疑似遭詐騙欲匯款新臺幣12萬元，需警方協助攔阻詐騙。

枋寮派出所線上巡邏員警獲報立刻趕往了解；得知陳姓女子因接獲疑似友人電話，對方稱亟需用錢，她當下不疑有他，就至住家附近土地銀行欲提領新臺幣12萬元。

因匯款金額超過10萬，加上她１神色慌張，行員機警提問並通知警方到場協助確認，經警方會同行員向陳女進行案例宣導，並說明此為常見的「猜猜我是誰」詐騙手法，她驚覺可能遭詐騙，終於放棄匯款念頭，警方與行員聯手成功阻止詐騙案件發生，陳女表示十分感謝警方及行員協助。

枋寮分局長郭譯隆與義警中隊義刑分隊顧問團團長陳聖泰隨後也到銀行頒發感謝狀及獎金，給機警行員；更呼籲若接獲臉書、Line上陌生訊息、電話稱係友人或親戚，需借款或指示匯款、操作ATM等情形，此為常見「猜猜我是誰」類型詐欺，如接到自稱熟識友人電話要求提供資金協助，請務必循原有管道，如市話、本人手機、親自拜訪等方式向本人或其他親友求證，或撥打165反詐騙諮詢專線進線諮詢，亦可透過枋寮分局臉書粉絲專頁等管道，提供民眾了解最新詐騙手法訊息，全民一同加入打擊詐騙行列。