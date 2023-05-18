im.B詐團大本營供當後援會+競辦　陳歐珀：願捐租金補償被害人

▲黃國昌踢爆陳歐珀為用im.B詐騙集團大樓為後援會與競辦，還要繼續欺騙社會嗎？。（圖／擷取自黃國晶《臉書》）

記者游芳男／宜蘭報導

民進黨立委陳歐珀被踢爆，競選後援會與辦公室居然是向詐騙集團im.B租的，形同拿詐騙被害人的不法所得來參選。陳歐珀強調，自己是在不知情的情況下，誤接受這贊助，自己深感愧歉，願捐出當時租金，作對詐欺受害人的補償。

前立委黃國昌《臉書》爆料說，「im.B詐騙集團羅東大樓 原來是陳歐珀競選後援會與辦公室！前天，我揭露im.B詐騙吸金主嫌曾耀鋒在宜蘭五結的豪宅招待所，拿著被害人的血汗錢攏絡政商權貴，還在檢警調發動搜索前就剛好搶先脫產，籲請檢方深入調查行政院政務顧問陳振坤 以及不法所得金流。」

黃國昌強調，前天發文中提及的「精準脫產」標的，除了豪宅招待所，還有曾耀鋒與其夥伴張淑芬在羅東公正路455號的辦公大樓。而這棟位於羅東精華區的辦公大樓，除了登記了im.B吸金詐騙集團旗下的「川晟建設」宜蘭分公司（負責人張淑芬，已遭羈押），之前也遷入了同樣是詐騙集團旗下「宏盛資產」（負責人潘志亮，已遭羈押），可謂是im.B在宜蘭的大本營。

令人震驚的是，曾耀鋒與張淑芬在2019年7月購入這棟大樓之後，立刻裝潢成為立法委員陳歐珀在2019年競選連任時的羅東後援會使用，選後也成為 #立法委員陳歐珀服務處，曾經掛上大大的招牌。而陳歐珀2020年的政治獻金申報中，就使用大樓的租金，既沒有他人幫忙出資的收入、也沒有自己付錢的支出，坐實就是曾耀鋒與張淑芬這對詐騙首腦無償提供使用！

黃國昌質疑，請問陳歐珀立委：這位早因槍砲案判刑確定逃亡的曾耀鋒，明明就與你超級麻吉，一購入羅東精華區的辦公大樓，馬上就裝潢成你在羅東的競選基地，形同拿詐騙被害人的不法所得資助你競選，你還要繼續裝不熟嗎？還要繼續欺騙社會嗎？

先前面對媒體詢問，你還有臉說「只有數面之緣」，會不會太離譜！請陳歐珀立委自己老實交待，過去幾年收了曾耀鋒旗下的詐騙集團多少利益，請全部吐出來作為賠償被害者的基金！」

▲立委陳歐珀表示願捐出當時應繳的租金來補償被害人。（圖／陳歐珀提供）

有關與詐騙主嫌曾耀鋒關係，陳歐珀回應：「正如先前所說，我認識的一直都是「曾國緯」，只知道他從事房地產事業，不知道他有做im.B債權媒合、不知道他從事詐騙，更不知道他是早因槍砲案判刑確定逃亡的曾耀鋒。

陳歐珀強調，2020年因為選舉，有支持者成立羅東後援會，向經營物業管理的陳姓友人詢問適當地點，陳先生也對本人競選表示支持，經其聯繫後表達可以提供羅東公正路455號供後援會使用，為節省競選開支，我也將原本的服務處與後援會短暫合併成為同一個地點。

陳歐珀強調，在整個過程中，對口都是陳先生。由於陳先生是我長期的支持者，所以拒絕向我收取租金費用，對於該房產置於何人名下、陳先生是否有向屋主付費我皆不知情。競選結束後，後援會解散，為避免慷他人之慨，本人將選後事務打理完畢後，隨即將羅東服務處搬回原址，並未從中獲取其他利益。

陳歐珀表示，對於黃國昌指控我「收取詐騙集團利益」，我再次強調本人完全不知情，也從未知悉曾國緯有從事im.B債權媒合，更遑論從中收取什麼利益。相信黃國昌身為堂堂律師，應知法律對於善意第三人之保障。本人在不知情的情況下，競選期間不慎接受這樣的贊助感到愧歉。我願意捐出當時應繳的租金作為對詐欺受害人的補償。