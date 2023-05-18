im.B詐騙集團羅東大樓為綠委競辦　黃國昌怒問：還要裝不熟？

▲黃國昌揭露，im.B詐騙集團羅東大樓，原來是民進黨立委陳歐珀競選後援會與辦公室。（圖／資料照）

記者江采蓁／綜合報導

台北地檢署偵辦「不動產借貸媒合平台im.B」涉吸金25億元案越演越烈，前時代力量立委黃國昌先前踢爆主嫌曾國緯身負數罪，早在七年前被判刑定讞，國民黨台北市議員徐巧芯也揭露曾國緯與多名民進黨政治人物交好。黃國昌18日再爆出，im.B詐騙集團羅東大樓，原來是民進黨立委陳歐珀競選後援會與辦公室，他不禁怒問，還要繼續裝不熟？

黃國昌提到，前天，他才揭露im.B詐騙吸金主嫌曾國緯（本名：曾耀鋒）在宜蘭五結的豪宅招待所，拿著被害人的血汗錢攏絡政商權貴，還在檢警調發動搜索前就剛好搶先脫產，籲請檢方深入調查行政院政務顧問陳振坤以及不法所得金流，發文中提及的「適時脫產」標的，除了豪宅招待所，還有曾耀鋒與其夥伴張淑芬在羅東公正路455號的辦公大樓。

黃國昌指出，這棟位於羅東精華區的辦公大樓，除了登記了im.B吸金詐騙集團旗下的「川晟建設」宜蘭分公司（負責人張淑芬，已遭羈押），之前也遷入了同樣是詐騙集團旗下「宏盛資產」（負責人潘志亮，已遭羈押），可謂是im.B在宜蘭的大本營。

值得關注的是，黃國昌揭露，曾耀鋒與張淑芬在2019年7月購入這棟大樓之後，立刻裝潢成為陳歐珀在2019年競選連任時的羅東後援會使用，選後也成為「立法委員陳歐珀服務處」，曾經掛上大大的招牌,。而陳歐珀2020年的政治獻金申報中，就使用大樓的租金，既沒有他人幫忙出資的收入、也沒有自己付錢的支出，坐實就是曾耀鋒與張淑芬這對詐騙首腦無償提供使用。

黃國昌不禁怒問，「請問陳歐珀立委：這位早因槍砲案判刑確定逃亡的曾耀鋒，明明就與你超級麻吉，一購入羅東精華區的辦公大樓，馬上就裝潢成你在羅東的競選基地，形同拿詐騙被害人的不法所得資助你競選，你還要繼續裝不熟嗎？還要繼續欺騙社會嗎？」

黃國昌批評，先前面對媒體詢問，陳歐珀還有臉說「只有數面之緣」，會不會太離譜？他喊話，請陳歐珀自己老實交待，過去幾年收了曾耀鋒旗下的詐騙集團多少利益，請全部吐出來作為賠償被害者的基金！