麥香鷄+中薯+可樂只要35元！他「細看3處」是詐騙：差點下單

▲原PO提醒大家這是詐騙。（圖／翻攝自FB爆料公社）

記者施怡妏／綜合報導

詐騙集團的招數層出不窮，一名網友表示，最近滑臉書看到一則麥當勞的贊助廣告，35元就可以買到麥香鷄漢堡+中薯+可樂，而且全台都可以用，馬上買馬上用，但仔細一看廣告的照片，就能抓出3疑點，漢堡根本不是麥香鷄，薯條還是小薯的包裝，上面甚至還寫著簡體字。

有網友在臉書「爆料公社」發文，貼出一張「麥當勞 麥香鷄套餐即享券」的截圖，只要35元就可以買到「麥香鷄三件套餐」，內容物有麥香鷄漢堡+中薯+可樂，，現買現用，全台都可以使用，「限時搶購，要買要快，到手價35元」。

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不過，仔細一看照片，漢堡的圖片不是麥香鷄，反而像是早餐店的卡拉雞腿堡，而薯條則是用小薯的袋子裝，上面的字還寫簡體字「金黃香脆不停口」。原PO也提醒大家，「這是假的喔！大家千萬不要買…我沒上當，我當下只看到35元就馬上點進去想買，還好網站做得很爛被我發現」。

貼文曝光，掀起網友討論，「看就知道是假的了」、「麥當勞漢堡沒那麼大好嗎」、「套餐35元...買的人太天真」、「到手價是哪國的用法」、「可樂還有玻璃杯，是多久以前的照片」、「35元只有中杯可樂吧，不含薯條與漢堡」、「卡拉雞腿堡單點就超過35元不知道多少了」、「這套餐會只有35元，麥當勞不虧死了啊」、「看就知道假的！會買就當補習費吧」、「連麥香鷄都是山寨版的」。

▼麥當勞麥香鷄。（圖／翻攝自官網／麥當勞）