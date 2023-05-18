黃國昌指服務處是「im.B」本營　陳歐珀不知情「願捐租金補償受害人」

▲民進黨立委陳歐珀。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

台北地檢署偵辦「不動產借貸媒合平台im.B」涉吸金25億元案越演越烈，前時代力量立委黃國昌爆料，im.B詐騙集團羅東大樓，原來是民進黨立委陳歐珀競選後援會與辦公室，他不禁怒問，還要繼續裝不熟？陳歐珀回應，該辦公室是一名長期的陳姓支持者無償提供，「本人在不知情的情況下，競選期間不慎接受這樣的贊助感到愧歉。我願意捐出當時應繳的租金作為對詐欺受害人的補償。」

黃國昌提到，前天，他才揭露im.B詐騙吸金主嫌曾國緯（本名：曾耀鋒）在宜蘭五結的豪宅招待所，拿著被害人的血汗錢攏絡政商權貴，還在檢警調發動搜索前就剛好搶先脫產，籲請檢方深入調查行政院政務顧問陳振坤以及不法所得金流，發文中提及的「適時脫產」標的，除了豪宅招待所，還有曾耀鋒與其夥伴張淑芬在羅東公正路455號的辦公大樓。

值得關注的是，黃國昌揭露，曾耀鋒與張淑芬在2019年7月購入這棟大樓之後，立刻裝潢成為陳歐珀在2019年競選連任時的羅東後援會使用，選後也成為「立法委員陳歐珀服務處」，曾經掛上大大的招牌,。而陳歐珀2020年的政治獻金申報中，就使用大樓的租金，既沒有他人幫忙出資的收入、也沒有自己付錢的支出，坐實就是曾耀鋒與張淑芬這對詐騙首腦無償提供使用。

陳歐珀表示，正如先前所說，自已認識的一直都是「曾國緯」，只知道他從事房地產事業，不知道他有做im.B債權媒合、不知道他從事詐騙，更不知道他是「早因槍砲案判刑確定逃亡的曾耀鋒」。

陳歐珀指出，2020年因為選舉，有支持者成立羅東後援會，向經營物業管理的陳姓友人詢問適當地點，陳先生也對本人競選表示支持，經其聯繫後表達可以提供羅東公正路455號供後援會使用，為節省競選開支，自己也將原本的服務處與後援會短暫合併成為同一個地點。

陳歐珀表示，在整個過程中，對口都是陳先生。由於陳先生是自己長期的支持者，所以拒絕收取租金費用，對於該房產置於何人名下、陳先生是否有向屋主付費自己皆不知情。

陳歐珀直言，競選結束後，後援會解散，為避免慷他人之慨，本人將選後事務打理完畢後，隨即將羅東服務處搬回原址，並未從中獲取其他利益。

對於黃國昌指控「收取詐騙集團利益」，陳歐珀強調，他完全不知情，也從未知悉曾國緯有從事im.B債權媒合，更遑論從中收取什麼利益。相信黃國昌身為堂堂律師，應知法律對於善意第三人之保障，「本人在不知情的情況下，競選期間不慎接受這樣的贊助感到愧歉。我願意捐出當時應繳的租金作為對詐欺受害人的補償。」

陳歐珀表示，他對詐騙同社會多數人一樣深惡痛絕，呼籲檢調深入追查、勿枉勿縱。而他對於無端受到牽連表示無奈與遺憾，希望有心人士不必再無端指控，讓檢調儘速查明，盼紛擾到此為止。