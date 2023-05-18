侯友宜520誓師大會談「政策白皮書」　723全代會擬通過副手人選

▲國民黨中常會徵召侯友宜參選總統。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

新北市長侯友宜昨日正式獲國民黨徵召，參加2024總統大選，致詞時更握拳展現決心，3次高喊「再次讓政黨輪替」，強調要參選就要勝選、要參選就要團結國家、要參選就要帶給人民希望；而國民黨也預告5月20日會邀請侯友宜、立委提名人、黨籍縣市首長、黨務幹部及中常委齊聚中央黨部，共同團結誓師，力拚明年520重返執政；據了解，國民黨全代會將在7月23日舉辦，屆時也將通過總統、副總統提名人選。

侯友宜接下來的選戰主軸備受關注，昨國民黨主席朱立倫表示，本週六會在中央黨部12樓舉辦誓師大會。侯友宜今（18）日上午上訪則說，因為是昨天黨才告知，一切按照黨所安排的時間，「做我該做的事情。」另外，傳出當天晚上侯陣營也有在三重舉辦北中南說明會，要讓選民了解治國理念。挺侯社群近日也曝光「董事長開講」活動海報，主打侯友宜的粉絲見面會，節目主持人為美麗島電子報董事長吳子嘉，並合體國民黨北市議員徐巧芯，及前台南市議員謝龍介。

值得一提的是，朱立倫今年農曆年後就下令黨內智庫5月底前提出政策白皮書初稿，替未來國民黨總統參選人做好政策論述的基礎建設，2024的政策白皮書將以4年前的白皮書為基底，因應疫情等全球政治經濟變化提出新論述。朱也已多次召集智庫成員開會，深入討論政策方向細節內容，政策白皮書初稿陸續完工，預計520召開記者會，正式對民進黨總統提名人賴清德開火。