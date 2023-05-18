國民黨控「綠營政治蟑螂」操作換侯說　民進黨嗆：亂噴政治口水栽贓

▲民進黨發言人卓冠廷反酸國民黨。（資料照／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨提名新北市長侯友宜參選2024總統，但網路卻出現要在7月23日全代會「換侯」一說，引發國民黨批評「綠營政治蟑螂無須再用陰謀論混淆試聽」。對此，民進黨發言人卓冠廷回嗆，與其亂噴政治口水栽贓，不如捫心自問，為什麼要欺騙鴻海集團創辦人郭台銘？所謂無風不起浪，昨天侯友宜提名後，藍營縣市首長到底有幾位發文相挺？

國民黨今天上午舉行「五大綠營帶風奧步大公開」記者會，質疑網路上有人散佈全代會前要換候選人的謠言，但國民黨已定於一尊，將堅定支持提名候選人，目標是下架民進黨。

對此，卓冠廷表示，國民黨整場記者會簡直是胡亂拼湊，沒有任何佐證的瞎扯，甚至把媒體民調當成側翼民調，根本在打擊媒體公信力，而且侯友宜民調低是各家民調公司的共識，只有國民黨的民調為了要做掉郭台銘，才做出侯友宜的民調高，呼籲國民黨，與其亂噴政治口水栽贓，不如捫心自問，為什麼要欺騙郭台銘？

卓冠廷表示，國民黨昨天才風光提名侯友宜，今天就自爆7月23日換侯說，究竟7月23日是什麼日子，只有國民黨自己最清楚，所謂無風不起浪，昨天侯友宜提名後，藍營縣市首長到底有幾位發文相挺？國民黨和侯友宜本人都心知肚明，甚至還有南投議長退黨，可見國民黨內部對於提名侯友宜，還是多所疑慮，所以就算要換，那也是國民黨自己要換，畢竟國民黨主席朱立倫當年也「換柱」，有很多跡證跟前例可循。

此外，卓冠廷說，國民黨應該要出面解釋為何欺騙郭台銘？從郭台銘對國民黨喊話給他一個月的時間後，在各項民調中，郭台銘其實和侯友宜正在逐漸拉近，但國民黨卻急著提名侯友宜，讓郭台銘心碎第二次，國民黨應該先向郭台銘解釋，為何騙一次不夠，還要騙第二次。