電視台宮鬥爭上位！遭控霸凌女主播出庭　神秘西裝男一路擋媒體

▲TVBS新聞台報出女主播霸凌，遭控霸凌的張女因缺勤許久被公司解僱，她不滿提「回復職位」訴訟，今現身法院開庭。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

TVBS新聞台3名女主播聯手霸凌另名女主播案，其中張姓主播因缺勤長達數月被公司記過解雇，張不服提「請求回復原職」訴訟。今（18）日上午10時，士院開庭首度勘驗霸凌影片，被告方以「涉及第三人隱私」當庭聲請不公開審理，法官裁准。庭後，張女為躲避媒體拍攝，竟由穿西裝男友人幫忙阻擋，讓走前方的張女優雅離去。

張女委任律師指，有向法院聲請定暫時狀態假處分，裁定結果為，張女回電視台當文字記者，但他們認文字記者勞務不是當初訂暫時狀態處分，因此沒去提供文字記者的勞務。

電視台辯護律師說，尚未收到原告提出的勞務給付或準備給付的意見表示；張女律師回，因涉及裁定對於職務的問題，若接受調職處分後，可能有二次解僱的問題，若回任後服勞務行為有瑕疵，仍擔心二次解僱，須向張女確認該問題，7日內確定陳報。

由於雙方仍對部分片段影片描述有歧見，法官當庭諭知勘驗全部影片，電視台辯護律師則緊張說，影片內容有涉及其他女主播影像隱私，因此請求不公開審理，法官裁准，全程約30分左右才結束勘驗。全案訂7月續行審理。

▼張女為躲避媒體拍攝，由西裝男友人替她霸氣擋鏡頭，讓她優雅離去。（圖／記者黃宥寧攝）

庭訊結束後，張女與穿西裝男友人一起步出法院，但西裝男為保護張女，以免被媒體拍攝，竟一路舉手遮擋鏡頭，甚至對著記者喊「妳這樣會強制罪欸」，記者緊接詢問走前方張女「當文字記者很委屈嗎？」張女則頭也不回優雅的走，彷彿一切與她無干。

全案起源於，去年TVBS新聞台爆出古姓主播遭同台3位主播霸凌，據悉游姓主播因認錯繼續留任，黃姓主播被調往別組，張姓主播後遭解僱。

張女去年2月24日收到「職務行為改善通知」，5月3日接到人事調動，從主播轉為資深文字記者，5月24日聲請勞資爭議，6月、7月共做3次調解均未達成共識，8月17日張女就「職務不法侵害事由」提出申訴，9月13日遭公司懲處9大過解雇，而未簽下「職場行為改善通知書」是因沒有「做」（指霸凌）因此拒簽名，但公司卻認她拒絕配合，因此予以解雇，女主播們霸凌事件，也從檯面下正式搬上法庭。