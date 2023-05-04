女師強逼小二生剪髮、罵奴隸　人本再曝曠職翹班劣行：應永久解聘

記者游瓊華／台中報導

台中市某國小一名陳姓女導師在2008年及2022年因霸凌學生遭社會局2度開罰共計22萬元，成為台灣教育史上第一人。台中市教育局今天指出，昨（3）日校方召開教評會，處以該教師「解聘，1年不得聘任」之處分。對此，人本基金會上午召開記者會得知消息，怒轟陳師應該永久解聘，否則1年後「破紀錄兒虐教師還可重回校園」。教育局則解釋，教評會結果係按照法規做出決議，且陳師遭解聘後仍需經過教師甄試才有機會回學校，並非無條件重回校園。

▲女惡師強逼小二生剪髮、罵奴隸被重罰16萬解聘1年，人本怒轟：應永久解聘。（圖／記者游瓊華攝）



陳姓惡師在2008年曾傳出把學生當狗一樣用繩子拴住，甚至還拉繩子，牽學生去上廁所，事後陳師遭依違反《兒童及少年福利法》開罰6萬元，在當年為教師管教學生觸法被罰首例，但離譜的是陳師在「過去14年來都仍在原校，沒有轉校過」。

▲女惡師在霸凌調查報告中坦承不當行為。（圖／記者游瓊華攝，下同）



去年陳師又被爆出霸凌學生，包括強迫餵食學生、稱學生是庫存品，打學生腳底、未經家長同意強逼學生剪髮、甚至稱學生是奴隸等行為，離譜行徑讓小二學童崩潰，班上甚至超過4名學生轉學。家長怒向校方申訴，台中市教育局成立專審會調查不當管教及教學不力、校內自組的防制校園霸凌因應小組調查師對生霸凌；而陳師事後遭台中市社會局認定陳師再次違反兒少法，遭重罰16萬元，成為台灣教育史上第一名被二度開罰兒虐的不適任教師。

針對教評會審議結果，處以該教師「解聘，1年不得聘任」之處分。但人本基金會不滿，認為陳師應該永久解聘，甚至爆料陳師雖在專審會輔導期間，但今年3月已經回學校任教，每周二、四中午就無故曠職，直到下午2點多才回學校，且每周三下午的教師進修課程也直接翹班，「再回顧霸凌訪談中，陳師已經坦承的各項事件，陳師的行為還有輔導的可能嗎？」

此外，人本也痛批教育局不甩教育部五度發文教育局說明此案，對此教育局回應，無論不當管教或霸凌等案件查處，教育部均訂有法定程序，因此，教育局收到相關來文同時督請學校依規定啟動程序儘速查明，市府相當重視學校此案調查過程與結果，並持續追蹤該校進度要求落實處置，此案辦理進度與處置結果也分別於2/4及5/3函復國教署，絕無不理會教育部等情事。