讀EMBA被轟下台還零分當掉　他怒控遭霸凌...東海大學回應了

▲林欣德指控就讀東海大學EMBA先修班時遭教師霸凌。（圖／截取自林欣德臉書）

記者白珈陽／台中報導

東海大學EMBA班發生霸凌事件？曾獲民眾黨提名參選台中市北區市議員的林欣德指控，他去年就讀東海大學推廣部EMBA先修班，卻遭教師許恩得在課堂上「公審」霸凌，該堂課還被以零分當掉，令他深感受傷。對此，東海大學高階在職專班回應，本案單純是對課業要求及成績認知的差異，並不存在霸凌問題，該生之案件已進入申訴程序，將依照申訴委員會的決議辦理。

林欣德說，他去年8月間上許恩得課程時，除上台報告被許轟下台，還遭許要求班上其他學生，針對他的報告內容提出對的打圈、錯的打叉，雖然後來其他學生沒有人照做，但事後他查閱成績時，竟得到零分，該科被當。林欣德指出，他向東海學生申訴委員會提出成績不公和被霸凌一事，但委員會只受理成績，不受理霸凌，他遂轉向教育部反霸凌專線投訴。

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對此，東海大學高機在職專班發出聲明稿：

本案單純是對課業要求及成績認知的差異，並不存在霸凌問題。本校設有申訴之管道提供學生使用，以保障學生之權益。該生已針對成績問題向本校學生申訴委員會提出申訴，目前正在依程序辦理。

該生就讀高階在職專班（EMBA），本校對有學位之學制，設有嚴謹之學術要求，對學生的訓練具有一定的規範，且每一位老師皆須依照學校的標準對學生進行嚴謹的考核與評量。該生之案件已進入申訴程序，本校將依照申訴委員會之決議辦理。