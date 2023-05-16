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社會 社會焦點 保障人權

6師逼死學生爆案外案！教官：下麵給妳吃　女學生反抗竟被記過

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲台中某高中3月傳出學生遭主任、教官霸凌輕生，今日又傳出同校學姊遭主任教官長期性騷擾，不從竟被惡搞記過，最終無法畢業。（圖／記者許權毅攝，下同）

記者許權毅／台中報導

台中某高中3月傳出學生遭羞辱、違法搜查，最終輕生的悲刻。不料，今（16）日又傳出同校一名學姊長期遭到張姓主任教官性騷擾，張對該名女學生說出「教官下麵給你吃」、「該長肉的地方沒長肉」等性騷擾話語，女學生冷漠對待，張竟故意駁回女學生假表，導致該生被記了18支警告、等同3支大過，因而無法畢業。

最離譜的是，這名張姓主任教官先前才捲入男學生遭霸凌墜樓案，他也被指是霸凌主角之一，該案被揭發後，教育部和台中市教育局成立專案調查，台中教育局並將校長、主任教官、教官及學務創新人員等7人，全數調離現職，靜待後續調查，沒想到又捲入性騷擾案。

人本教育文教基金會今日召開記者會揭露，與「台中某高中學生輕生案」同校的女學生向人本投訴，在校期間，被張姓主任教官多次攀談，張向該生說：「晚上都去哪裡亂搞？是不是晚上太操勞？有沒有跟男生親過嘴、發生過關係？」甚至約該生女酒吧喝酒，觸碰該生頭髮、肩膀。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

該生感到極度反感，但因為考量校內不對等關係，決定忍耐，長期下來抑鬱、有輕生念頭，曾到精神科就診。該生說：「去年4月22日，再次被主任教官攔下，無故要強搜書包，因為不從，跟他說『我覺得不舒服、隱私被侵犯、像被騷擾』，主任教官卻大吼『整個學校都歸我管！你是價值觀偏差、頑劣不服管教』等語。」

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲女學生在去年4月22日拒絕主任教官騷擾，竟在當日被撤銷已經請好的假，被記12支警告，5月19日又被記6次，總計18支警告。

當天，女學請假時竟遭主任教官刁難，稱該生在學測完後請假過多，把女學生高三下已經核准的假通通撤銷，更竄改學生出勤紀錄，導致該生「逾時請假」被記過，並在4月22被記下12支警告，在5月19日又被記下6次警告，等同總計3次大過，無法畢業。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲▼女學生校學務主任反應，誤信簽下切結書，結果多科變成0分，只能重修。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

該生多次向教官申請銷過，加上有老師出手想幫該生，但是主任教官卻聲稱，「只要幫他登記銷過就是違法」。

該生無法畢業，趕緊向教育局求助，教育局致電給學校，學務主任欺瞞稱「乾脆請假讓請假變成曠課」就能撤銷警告，該生照做後簽下「收回請假申請切結書」，仍因曠課時數過多，多科變成0分，只能重補修8個學分，甚至因此花了1920元補修，但也因此7月才拿到畢業證書，早就準備好要面試的大學甄試通通來不及，無法繼續升學。
▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲女學生向朋友透露此事，事後向教育局陳情求助多達8次未果。

向學校申訴無門，該生轉向跟教育局陳情，但是多達8次卻不見教育局啟動調查，教育局學生事務處教官直接引用校方說法，回信告知「查無此事」。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

針對此事，台中市府教育局表示，某高中傳出學務人員疑似性騷擾學生，教育局表示，經查去年收到2件內容相同的投訴案，當時投訴內容雖未提到受騷擾的人、事等資訊，慎重起見，教育局仍積極督促學校處理，並於去年8月函復投訴人處理結果，之後未再收到任何投訴；今年3月教育局掌握疑似性騷擾的人、事等明確資訊後，即主動發文要求學校調查，目前案件正積極調查中。

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