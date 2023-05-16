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社會 社會焦點 保障人權

6師霸凌逼死學弟...女高中生揭教官性騷又霸凌　2471字血淚控訴曝

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲台中某高中傳出主任教官對女學生長期性騷擾，還惡整抽回假單，害該生被記18支警告，等於3大過無法畢業。（圖／記者許權毅攝）

記者許權毅／台中報導

台中某高中先前傳出6師霸凌男學生，該生輕生憾事，今日又再度傳出同校女學生控訴，張姓主任教官多次性騷擾，抗拒後還遭惡整記警告18支，害女學生不能畢業，最終來不及參加3所大學面試，導致無法繼續升學，人生全毀了。女學生在學弟輕生案曝光後，寫下自已的悲慘遭遇向人本基金會控訴，認為校方是因自己休復學2次、與其他同學差距2歲，貼上「問題學生」標籤，2471字訴盡血淚，字字句句讓人心疼。

女學生控訴指出，自己陸續遭主任教官性騷擾13次，張姓主任教官只要在校園路上看到自己，就會把人攔下攀談，談話內容卻相當離譜，多次說：「會不會餓、教官『下麵』給你吃啊、晚上都去哪裡亂搞？是不是晚上太操勞？有沒有跟男生親過嘴、發生過關係？你身上怎麼這麼香？怎麼該長肉的地方沒長肉？」

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

女學生控訴，自己去年4月22日再度被張攔下，他一路尾隨追著問「腿為什麼這麼細」，還想強行搜書包，女學生抗拒後，張竟大吼「整個學校都歸我管！你是價值觀偏差、頑劣不服管教的現行犯！」還強押該生到教官室寫「悔過書」。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

沒想到，另名潘姓教官也羞辱該生：「你就是不尊師重道、品行差、價值觀敗壞、不能出社會工作的廢物！」甚至以字體大小、間距過大等荒謬理由要求重寫悔過書，女學生就被困在教官室長達2小時。

事後，女學生因為先前的請假遭主任教官惡意撤銷，導致被記18支警告，因此無法畢業，轉向學務主任求救，卻被「設局」陷害，被騙取消請假，結果又變成曠課，最終更因上課時數不足必須重修，直到7月才拿到畢業證書，但早就錯過申請大學的面試時間。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

該生向教育局求救8次未果，找了議員幫忙，並向人本教育基金會投訴，寫下2000多字的痛苦回憶，。

全文如下：

致　人本文教基金會
曾芳苑主任，

上週於3月22日，人本文教基金會公布有關XX高中生自縊身亡的新聞稿，提到XX高中校方對於一位曾經喝酒被記過的學生，經常性搜身、搜書包、甚至要求休學與寫切結書等事件，這對我來說猶如歷歷在目。在我就學期間，XX高中的主任教官張XX（也是上週學生自縊事件的校方主要當事人），在對我長期性騷擾而遭我冷漠以對之後，對我採取類似的霸凌與羞辱手段。我知道人本在社會上的正面評價與社會公信，因此我決定站出來，與人本一起對抗XX高中這些荒謬的教師與體制，避免未來的悲劇再度發生

性騷擾、言語霸凌與悔過書

我是民國OO年入學的XX高中學生，曾因為家裡經濟困難而休學。因為休學過的關係，我被主任教官張XX盯上成為「問題學生」，而讓他以為可以對問題學生為所欲為。我復學以後，主任教官張XX就多次在上課時間找我談話、要我陪他聊天，其中包括：會不會餓、教官下麵給你吃啊、交過幾個男朋友？晚上都去哪裡亂搞？怎麼長痘痘，是不是晚上太操勞？有沒有跟男生親過嘴、發生過關係？可以教你怎麼親嘴、身上好香、怎麼該長肉的地方沒長肉？約我去酒吧喝酒等等，甚至直接碰觸我的肩膀與頭髮。對於這種不堪的言行，我極度反感，但考量到學校內不對等的關係，我只能忍耐且冷漠以對。

這些過程，事後在我曾跟老師的對話中，提到：「而且主教騷擾我，我那時也不敢跟別人說，怕別人覺得我小題大作，班導是男生又跟主教很好，我也不敢跟他說」、「剛復學的時候他常找我聊天，我一開始也覺得他可能是愛開玩笑，沒惡意都笑笑回他。後來我覺得有點不舒服，都直接無視他，或回他說要去上課沒空」。事後在我與補習班老師OO的對話中，我也提到：「他之前整天性騷擾現在整天罵我」、「之前整天叫我過去，盯著我胸部看，說怎麼瘦成這樣，該長肉的地方都沒長」、「最近一直說我品行有問題」。

主任教官張XX發覺我對他的性騷擾不予回應，便轉而以「管教」的方式對我霸凌。在XX高中生自縊事件中有提到的「無故搜書包」與「指控吸毒」，對我而言，也是相當熟悉的劇情。我不僅遭無故搜書包，也曾遭其連同涉入本次XX高中生自縊事件中之教官潘XX一同辱罵為「頑劣廢物」、「價值觀偏差」、「無法出社會工作」的學生。111年4月22日，我為了申請大學面試，準備了考古題要找老師討論，主任教官張XX在校園遇到我，一路尾隨問我最近晚上在做什麼？為什麼都不交男朋友？腿為什麼這麼細等等，我終於忍不住表示感覺被騷擾，卻遭他訓斥並且要求至教官室寫「悔過書」，寫完後遭刁難字太大、間距太大，反覆重寫又重寫。

對於主任教官張XX的性騷擾與霸凌言行，且連同教官潘XX對我的刁難辱罵，我多次有輕生的念頭，且無法進行大學入學面試。在不堪受擾的情況下，於111年5月至豐原醫院精神科就醫，且將當時遭受霸凌的具體細節向問診的醫師陳述。

請假變曠課、無法畢業也無法銷過

之後，主任教官張XX更變本加厲，111年5月2日，我過去的病假與公假，遭要求全部拿出來重新審視，只要當時沒有醫院證明的請假，都稱說不算，並且導致了我多次請假不符規定而遭記警告，進而累積成為大過而無法跨過畢業門檻。

根據110年的高級中等學校學生評量辦法，畢業證書的條件包括：(1)修業期滿，符合課程綱要所定畢業條件（必修102學分以上、選修40學分以上，加總超過150 學分以上）、(2)未滿三大過。而我在畢業前，根據XX高中某所出示經校方用印的公文，我必修學分113學分跨過102學分門檻、選修學分44學分跨過40學分門檻，總學分已經超過150學分門檻，「但達三大過尚未銷過，故未發予畢業證書」；而所謂「尚未銷過」，其實就是主任教官張XX，以各種方式刁難讓我無從畢業。

根據畢業前我與某老師的對話，某老師提到：「110-2學期結束日是到7/31，所以沒道理畢業典禮後還不給你完成銷過」，我回道：「好，我再想辦法跟主教說看看」。某老師又說：「能找班導（或第三人）一起去找他討論嗎？」，我回覆：「我上次打電話去他直接掛」。某老師回說：「如果是認定你品行不良，你也有權利去完成愛校服務來銷過，這行動也是『調整』你的品性趨向『端正』。這樣說，其實在法律上很站得住腳。主教不能一直閃躲，因為這牽涉到法律層面」。

在我無從銷過的情況下，我求助市議員。在市議員關切後，校方妥協，轉而要求我提出「切結書」收回過去的請假申請，而使原本的「逾時請假警告」轉為曠課（也就是警告取消，但改為曠課且該科0分）。我當時跟學校老師提到：「我今天去學校寫這張了…（老師回覆：不能銷過變曠課）然後他們馬上把我學分變不夠。還說重補修沒多少錢，一學分幾百塊而已。我當下沒想太多，他說原則上寫完切結書就可以領畢業證書了。…而且我本來就有畢業證書，是主教不讓我銷」。我當時另外與自己的補習班老師提到：「我一簽完，我好幾科變0分，害我要重補修，花錢就算了，還花超多時間」。

最後我妥協，在重補修學分後，終於取得畢業證書，脫離了恐怖的XX高中體制。

面對指控，就先以「問題學生」貼標籤

當我看到XX高中的自縊學弟新聞，提到他先因為喝酒被記過，因此就被盯上。我深深理解XX高中教師與教官心中「問題學生」就活該被虐待且無從反擊的恐怖邏輯。我的確休學兩年而與一般學生不同，我也的確學業成績並不突出，但這不應該是讓主任教官張XX取得對我性騷擾或霸凌的門票。

在我求助張耀中市議員後，校方對我的反擊是：「10科裡面只有一科及格，2科0分，其他通通不及格」、「乙生同學一案，經了解後，她休復學了兩次，目前已20歲（同學18歲），曠課188節，請病假201節，16學科有8科0分」。校方這些回應，不僅與事實不符，顯然也很會為社會風向畫重點。他們強調我的休學、我的年紀、我的學科成績不佳。但這些無一是我難以畢業的原因。

在校方的眼中，還有多少活該被霸凌的「問題學生」呢？我不知道。但我知道這是不對的，不該被包庇也不該被誤導。所以我願意站出來，不但支持人本對XX高中自縊學弟的調查與追訴，並且提出我遭遇的故事、我的人生，來避免下一個悲劇的發生。

受害人　XX高中111年畢業生　乙生

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