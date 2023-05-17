小一生不會作答遭女師綁雙手　他再揭同校老師罵小五生垃圾

記者黃翊婷／綜合報導

台東某國小被爆出就讀一年級的3名學童因為不會作答，遭女老師以繩子綁住雙手懲罰，還有一名五年級的學童在班上被老師公開罵垃圾，甚至遭到拉耳朵、橡皮筋彈臀部。對此，台東縣教育處長蔡美瑤證實，的確有學童遭老師綁手；台東縣警局長陳錦坤也表示，家長已在4月中旬提告，案件在4月25日時已經移送至台東地檢署偵辦。

▲林參天揭露台東某國小、國中發生霸凌事件。（圖／翻攝自YouTube／台東縣議員林參天問政）

台東縣議員林參天16日在縣議會上揭露，日前接獲投訴指稱，台東某國小3名一年級學童因為不會作答、上課不專心，竟遭女老師用繩子把雙手綁起來，其中1位家長吞不下這口氣，拜託朋友代為投訴，希望有關單位協助調查。

林參天接著指出，該國小的問題很多，除了綁手事件之外，還有一名學童莫名其妙被送性平、一名學童在上課時被翻桌，甚至有一名老師長期霸凌五年級的學生，曾公開指責學生是垃圾，並對學生拉耳朵、用橡皮筋彈臀部，部分受害者被嚇到不敢再去學校。

對此，台東縣教育處長蔡美瑤表示，確實有學童遭老師綁手，目前檯面上已知且正在調查的有2件，校方已協助學童進行三級輔導，社工和心理師也有提供幫助，孩子經輔導後已經願意返校上課；至於涉案的老師，目前已先離開該教育場所，後續會再進行調查，若查證確實有不當管教行為，一定會依法懲處。

台東縣警局長陳錦坤也表示，老師將學生的雙手綁住涉及強制罪嫌，已有家長在4月中旬前往當地派出所報案，警方訊後也在4月25日將案件移交台東地檢署偵辦。

林參天坦言，除了上述問題之外，台東某國中也傳出霸凌事件，部分學校對於校園霸凌案件的調查並不公平，期盼教育處能針對這個問題成立專案小組，找出真相還給受害者及家長一個公道。