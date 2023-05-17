洪秀柱相信侯友宜「勇者無懼」　期盼拿出直球對決的勇氣

▲洪秀柱透過臉書發文恭喜侯友宜被徵召。（圖／記者呂佳賢攝）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨今日正式徵召新北市長侯友宜參選2024總統，藍營政治人物紛紛獻上祝福，前國民黨主席洪秀柱也透過臉書祝賀。她表示，這是承擔的起點，接下來的路有如千鈞重負，但她相信「勇者無懼」，期盼侯友宜拿出直球對決的勇氣，走光明的路、說該說的話、做正確的事！

洪秀柱表示，紛紛擾擾的總統大選黨內提名事宜，總算在今天塵埃落定，相信必然有人失落、有人欣喜、有人憤怒、也有人高興，尤其此前，關於國民黨的提名徵召過程，外界始終諸多臆測，各種傳聞鬧得滿城風雨，使得支持者心情浮動、惶惶不安，如今提名人選既已確定，她要恭喜侯友宜市長，也要感謝鴻海創辦人郭台銘在這段時期的付出，更感謝他願意無私無我、兌現團結的承諾，一起攜手努力，下架如今這個荒謬絕倫、倒行逆施的無良政府。

此外，洪秀柱也提出她的擔憂，她提到，勝利並非一蹴可幾，更不是僅靠團結便可達成，如今國民黨面臨之境況相當艱險，內有各路人馬的整合問題，外有掌握豐富行政資源、為求勝選不擇手段的民進黨，如何爭取民眾更多的認同與信任，除了候選人本身的條件之外，路線與論述更是重中之重，堪當大任的領導者，必須清楚洞悉台灣面臨的國際處境，在美國霸權衰退的國際秩序底下，應該負責任的提出一套符合現實的解方。

洪秀出指出，這些年來，許多支持者對於國民黨的兩岸路線及外交政策都感到相當困惑。她強調，不能再繼續以模稜兩可的態度面對國家身分認同及憲法所規範的統獨路線問題，更不能忽視教改後課綱對下一代的毒害所產生的嚴重性，面對「戰」與「和」的十字路口，明年的選舉，將會是改變台灣前途、決定下一代命運的轉捩點。

洪秀柱最後表示，恭喜侯友宜之餘，她也要說聲「辛苦了」，她強調，這是承擔的起點，接下來的路有如千鈞重負，但她相信勇者無懼，「期盼侯市長拿出直球對決的勇氣，走光明的路、說該說的話、做正確的事！」