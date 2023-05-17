「最強母雞」侯友宜確定出戰選總統　藍正妹議員發聲了

▲國民黨主席朱立倫主持中常會，徵召侯友宜參選總統。（圖／記者林敬旻攝）

記者賴文萱／高雄報導

國民黨主席朱立倫今（17）日於國民黨中常會宣布，徵召新北市長侯友宜，代表國民黨參加總統大選。對此，國民黨高雄市議員白喬茵認為，侯友宜2次競選新北市長都突破百萬票，顯示他不僅治理有方更具準備強大的民意基礎，此外，他豐富的警政經驗，相信未來能帶領內政體系打擊國人最深惡痛絕的詐騙、黑道、槍械。

侯友宜下午在國民黨中常會發表談話，他手握拳高喊3次「讓政黨輪替」，並表示，他要參選就要勝選，要團結國家、要帶給人民希望，「守護中華民國，愛台、澎、金、馬是我這一生唯一的信念，永不改變」。

▲白喬茵表示，相信侯市長未來能帶領內政體系打擊國人最深惡痛絕的詐騙、黑道、槍械。（圖／記者賴文萱翻攝）

對於侯友宜將代表國民黨參戰2024總統大選，高雄市議員白喬茵認為，新北市是全台人口數最多的地方，侯友宜2次競選新北市長都突破百萬票，得票率更從第一次的57%上升至62%，顯示他不僅治理有方更具準備強大的民意基礎。同時，侯友宜擁有豐富的警政經驗，相信他未來能帶領內政體系打擊國人最深惡痛絕的詐騙、黑道、槍械。

白喬茵更說，新北市在2019年撰寫全球第十、台灣第一份地方自願檢視報告（VLR），積極依照國際永續發展SDGs指標去推動市政。新北市為大台北首都圈，不僅擔任領頭羊和台北市共同帶領台灣各縣市接軌國際，更能在維持兩岸台海穩定狀態下，走出台灣自己的路。

▲陳美雅表示，所有總統候選人不管哪一位出線，都希望他們重視高雄。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

另外，國民黨高雄市議員黨團總召陳美雅也表態支持，雖然她在郭台銘南下舉辦造勢活動時，和郭董互動密切，但她強調會支持黨提名的候選人。

陳美雅說，所有總統候選人不管哪一位出線，都希望他們重視高雄，聽聽南部聲音，而她也願意擔任平台，讓他們訴說治國理念，也希望他們聽聽高雄市民心聲，她唯一期盼就是建立一個清廉政府，國富民強，讓人民能過上好日子。

過去代表國民黨參選高雄市長的國民黨智庫執行長柯志恩也在臉書發文表示，恭喜侯市長獲得黨內徵召，相信這樣的結果絕對是最好的選擇。侯市長對新北市的付出與打拚，市民肯定非常有感。他總是親力親為，在第一線帶領著市府團隊衝刺，為新北市帶來許多改變與建設。



柯志恩強調，或許每個人都有自己喜歡和支持的對象，但「非誰不投」絕對無法團結，更無助於下架民進黨。「為了我們的孩子、家人的未來，唯有大家團結在一起才能創造和平安定、安居樂業的生活，2024年的1月13日全力政黨輪替！」