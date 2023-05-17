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旁聽桃園市政總質詢　特兒媽咪、新住民等族群肯定議政推動

▲旁聽桃園市政總質詢，新住民、扶輪社友等族群感受議政推動

▲桃園市新移民女性關懷協會旁聽桃園市議員張碩芳市政總質詢後，拜會議長邱奕勝。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

重視特兒、新住民等多元族群權益的桃園市議員張碩芳，15日於市議會進行市政總質詢，邀請特兒媽咪、新住民代表以及八德耀德扶輪社友等20餘人，前往市議會旁聽；質詢結束後，應新住民代表及八德耀德扶輪社之請，陪同拜會議長邱奕勝。邱議長表示，桃園市議會長年重視新住民權益、肯定也支持社團對地方發展的貢獻。

▲旁聽桃園市政總質詢，新住民、扶輪社友等族群感受議政推動

▲八德耀德扶輪社拜會議長邱奕勝。（圖／記者楊淑媛攝）

市議員張碩芳15日在市議會對張善政市長進行首次市政總質詢，身為早產兒媽咪的張碩芳在質詢中，重點關注特殊兒童教育、身心障礙照顧者需求和城市友善等相關議題，並籲請桃園市政府即將成立的婦幼局，宜加強相關支持及更彈性的連結資源。

為了讓地方社團了解議政推動，張碩芳也於市政總質詢邀請桃園市新移民女性關懷協會、賴靖惠等多名特兒媽媽以及八德耀德扶輪社友等20餘人，到市議會旁聽其質詢，主持會議的議長邱奕勝也代表議會表示歡迎。

▲旁聽桃園市政總質詢，新住民、扶輪社友等族群感受議政推動

張碩芳質詢結束後，泰籍外配的桃園市新移民女性關懷協會理事長吳秉蓉和陸籍外配的該會秘書李字字，不約而同表示，由於今日到議會旁聽，正巧她們的家人，分別從泰國和大陸廣西來台旅遊，而特地帶著家人一起來旁聽，親自感受台灣的民主制度；八德耀德扶輪社社長黃德緯對於邱議長的親切隨合，印象深刻，紛紛請求張碩芳陪同和邱議長合照，留下珍貴記憶！

邱議長表示，新科議員張碩芳問政認真，她以「世代共榮、智慧城市、文化教育和多元平權」等四大重要議題，自發組織公民智庫團，值得肯定，並表示桃園市議會長年來，重視新住民權益，也肯定支持社團對地方發展的貢獻。

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