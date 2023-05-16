凸顯公民參與多元平權　桃議員張碩芳邀特兒家庭、新住民旁聽質詢

▲張碩芳期透過公民積極的參與和共同努力，與桃園市民一同建構由下而上的宜居之城。（圖／張碩芳服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園新科市議員張碩芳問政認真，以「世代共榮、智慧城市、文化教育和多元平權」等四大重要議題，自發組織公民智庫團，於其首次市政總質詢，邀請特兒家庭、新住民、在地社團旁聽質詢，此舉凸顯桃園市議會重視公民參與力量，以及看見地方社團、新住民等在推動多元平權方面的關鍵角色。

▲張碩芳陪同新住民朋友，拜會邱奕勝議長。（圖／記者楊淑媛攝）

張碩芳16日表示，在昨首次質詢重點關切婦幼議題、特殊兒童教育、身心障礙照顧者需求、行人用路安全等城市友善等議題，展現對多元平權議題的重視。質詢結束後，來自泰國的桃園市政府新住民委員吳秉蓉及來自大陸廣西的台灣新住民國際城市文化交流協會副秘書長李字字這兩位新住民代表，表達了對民主社會中公民參與的肯定。

▲張碩芳陪同八德耀德扶輪社，拜會邱奕勝議長。（圖／記者楊淑媛攝）

特別是能夠帶著來自泰國、廣西來台訪親的父母旁聽議事，並拜會親切隨和的邱奕勝議長，親身體驗台灣的民主制度，此經驗擴大了他們對民主社會中公民參與的新視野及看到其中價值。

邱奕勝議長肯定張碩芳積極問政態度，強調桃園市議會長期以來一直關注多元平權議題，也肯定新住民、特兒家長及八德耀德扶輪社社長黃德緯及全體社員的努力，感謝這群熱心桃園公民願意成為桃園市政府府在早療、婦幼政策推動的民間助力。

張碩芳在美國求學多年，認為公民對市政的參與和關注，對建立一個包容和平等的社會至關重要。張碩芳承諾未來將持續邀請相關團體參與總質詢，期透過公民積極的參與和共同努力，與桃園市民一同建構由下而上的宜居之城。