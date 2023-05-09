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洗刷桃園最難玩污名！　市議員籲規劃假日市集及景點串連巴士

▲洗刷桃園最難玩污名！市議員涂權吉籲規劃假日市集及景點串連巴士

▲洗刷桃園最難玩污名！市議員涂權吉籲規劃假日市集及景點串連巴士。（圖／市議會網站）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市6年來旅遊人次六都墊底！市議員涂權吉9日於市議會市政總質詢表示，根據觀光局統計，六都國人旅遊旅人次比，新北11.7%、台中11.3%、台北9.2%、台南9.2%、高雄8.6%、桃園6.3%，桃園市在「台灣旅遊狀況調查報告」旅次排名六都敬陪末座。

為洗刷最難玩的污名，涂權吉呼籲市政府規劃假日市集，豐富景點多元內涵，同時以接駁巴士串連各區景點，吸引民眾前往旅遊觀光。「景點串聯度不足」，是遊客不想到桃園市旅遊的主因」，涂權吉指出，雖然市府已經計畫透過桃園觀光會報平台，盤點整合各局處景點、場館及資源，共同行銷桃園及設計遊程，但感覺是緩不濟急。

▲洗刷桃園最難玩污名！市議員涂權吉籲規劃假日市集及景點串連巴士

涂權吉要求，先行規劃各區假日市集及景點觀光巴士，以豐富的內涵吸引觀光客，提振桃園市觀光，他以楊梅區為例，景點串連的地點包括，埔心火車站、埔心茶改場、埔心牧場、高榮、赤蛙生態園區、啟明宮、和平公園、老飯店、富岡老街、鐵道園區、三元宮、秀才步道、保甲古道、福人步道、楊梅火車站、地區觀光工廠，同時結合街頭藝人等多元內容，讓遊客體驗不一樣的全新桃園旅遊模式。市長張善政答詢表示，未來，桃園市可以尋找適當地點試辦。

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