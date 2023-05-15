大潭電廠空污超過桃園煉油廠？　市議員要求市府嚴密汙染管控

▲大潭電廠空污超過桃園煉油廠？市議員吳進昌要求市府嚴密汙染管控。（圖／市議會網站）

記者楊淑媛／桃園報導

觀音區市議員吳進昌15日於桃園市議會市政總質詢，以感性口吻述說觀音區從原本桃園魚米之鄉、到重工業汙染之鄉的心路歷程，他語重心長表示，大潭電廠是桃園粒狀污染物排放榜榜首，擴建以後不只是觀音區空污問題，桃園的酸雨問題現在就是全國最嚴重，還能有多少的改善空間？

吳進昌從煙囪中的孤島-石門水庫移民新村講起，過去當地被視為煙囪中的孤島-癌症村，前市府環保局誤用整個樹林里的資料錯誤概括樹林新村，犧牲集體村民的健康權益，對於移民新村民罹癌事實，前市府還有環保局只會敷衍，他覺得非常感慨。加上鄰近還有林口火力發電廠、大潭電廠，10座發電機組，讓大量污染還是留在觀音，讓居民情何以堪。

至於設立天然氣接收站問題，吳進昌指出，觀音海象是全台最不好的地方，每年東北季風強風吹襲，就像小颱風一樣，結果他發現，相關單位可能因輸送管線容易受損，事前完全沒有與當地居民溝通，就在海岸埋設地下天然氣輸送管線，往南到台中，往北到台北港，簡直把觀音區居民視為無物。

吳進昌憂心，大潭電廠七部機組目前氮氧化物季等排放量是933公噸，是全桃園最大固定污染源，佔比高達32%，如果擴建8、9號機，更有可能增加至超過4成；同時，大潭電廠也是桃園粒狀污染物排放榜榜首，每年達30公噸，甚至超過桃園煉油廠。

發電機組最主要產生的粒狀污染物就是PM2.5；而氮氧化物則是酸雨的前導物質，大潭電廠再擴建，鄉親所面臨的不只是觀音區空污問題，桃園的酸雨問題現在就是全國最嚴重，還能多少改善的空間呢？

吳進昌說，大潭發電廠是全世界最大的天然氣發電廠，空汙總量加倍危害觀音的沿海地區居民身心健康，為了趕走癌症村汙名，他要求嚴密汙染管控及建立災防機制，中央經濟部工業局、市府環保局應與工業區聯合中心密切合作，嚴格監督杜絕空汙，同時建置完善空氣盒子，24小時監測並配合無人機抓出污染元兇。